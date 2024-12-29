「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

趙露思「血汗」工作行程曝光後，氣炸網友。(取材自微博)

正在拍攝新劇「戀人」的大陸人氣女星趙露思 ，驚傳病倒送醫，不但全身無力需坐輪椅，更一度失語。對於趙露思生病的原因，有傳是長期承受輿論壓力罹患憂鬱症 ，也有一說是新劇「陰陽劇本」讓她心力交瘁。近日，有網友整理出趙露思在生日後的「血汗」工作行程，質疑她工作太累才會生病，並向經紀公司討說法。

從網友列出趙露思的血汗行程可見，她從11月9日以來連續40多天都在工作，完全沒休假。

她的行程包括參加影視頒獎活動、品牌線下活動、商務拍攝、產品直播等，當然還包括了新劇「許我耀眼」殺青，以及進「戀人」劇組。

血汗行程曝光後，引起網友集體撻伐，紛紛表示，「明知道她生病還強迫拍戲導致重病，屬於侵權，快出來道歉」、「好好的，命差點沒了，就不說明嗎」、「這種公司真的很沒良心」、「被爆出來以後第一件事就是封鎖藝人帳號」。

不僅如此，網路又瘋傳趙露思曾因工作壓力太大導致暫時性失聰，竟然有一邊的耳朵無法聽到聲音，也由於她健康出問題，最近在拍攝新劇「戀人」時才會帶著爸爸和媽媽進劇組，方便身邊有人可以時刻照顧。

得知趙露思狀況，網友紛紛心疼表示，「希望能早日康復！」、「只要健康就好」，還有人呼籲她趕緊解約「無良公司」。