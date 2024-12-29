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LINE今年十大追劇榜揭曉 「影后」奪年度冠軍

記者趙大智／即時報導
「影后」眾望所歸。圖／Netflix提供
「影后」眾望所歸。圖／Netflix提供

LINE TODAY追劇頻道首度推出2024年照亮人心、聚集目光的年度企畫「LINE TODAY聚光賞」，邀請百位關注影視產業的媒體及影劇評論人， 組成「追劇打光團」，依專業⻆度與觀影類型綜合評選，票選出「2024年十大追劇榜單」，排行榜冠軍為楊謹華、謝盈萱主演的「影后」。

除「影后」外，今年共有3部台劇入榜，另還有「聽海湧」、「不夠善良的我們」。現象級的「黑白大廚：料理階級大戰」成為唯一上榜的綜藝類節目。「大都市的愛情法」則是以BL愛情劇成為年度最受矚目的韓劇

 「2024年十大追劇榜單」，排名依序為「影后」、「黑白大廚：料理階級大戰」、「聽海湧」、「大都市的愛情法」、「不夠善良的我們」、「背著善宰跑」、「淚之女王」、「馴鹿寶貝」、「極度不妥！」、「死期將至」。

 本次入選韓劇共4部，但排名最高的是南潤壽掛帥的「大都市的愛情法」，這部BL劇不落一般愛情故事俗套，大膽寫實掀起不少回響；另3部韓劇為邊佑錫和金惠奫主演的「背著善宰跑」、金秀賢及金智媛聯手的「淚之女王」、徐仁國及樸素丹合作的漫改劇「死期將至」。

韓國美食料理節目「黑白大廚：料理階級大戰」是唯一殺出重圍入選的綜藝類節目，且高居第二，不但安成宰和白種元兩位評審成關注焦點，參賽的廚師也諸多走紅，堪稱年度現象級大作。另外，唯一進榜的歐美劇是掀起新聞話題的英國黑色驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝」，而唯一日劇則是宮藤官九郎編劇的「極度不妥！」。

此外，LINE TODAY追劇頻道也統計出「2024十大追劇熱門劇評」與「2024 十大追劇聲量榜」。「十大追劇熱門劇評」以網友評分留言量為基準，半數入選的戲劇與「追劇打光團」評選相同，顯見今年戲劇在專業視角與市場人氣的喜好一致性高。「十大追劇聲量榜」則有「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「華麗計程車行」、「商魂」等3部台劇入榜，都是在播出後各自擁有大批支持粉絲的劇作。

LINE TODAY「2024十大追劇熱門劇評」，排名依序為：「不夠善良的我們」、「淚之女王」、「影后」、「背著善宰跑」、「來自地獄的法官」、「墨雨雲間」、「黑白大廚：料理階級大戰」、「正港分局」、「她的日與夜」、「華麗計程車行」。

LINE TODAY「2024十大追劇聲量榜」，排名依序為：「淚之女王」、「不夠善良的我們」、「背著善宰跑」、「墨雨雲間」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「華麗計程車行」、「商魂」、「畢業」、「戀愛兄妹」、「艾嘉食堂」。

LINE TODAY追劇2024年度十大劇評。圖／LINE TODAY提供
LINE TODAY追劇2024年度十大劇評。圖／LINE TODAY提供
「聽海湧」新海三兄弟為黃冠智（左起）、吳翰林、朱宥丞。圖／公視提供
「聽海湧」新海三兄弟為黃冠智（左起）、吳翰林、朱宥丞。圖／公視提供
LINE TODAY聚光賞打光團評選2024追劇年度榜。圖／LINE TODAY...
LINE TODAY聚光賞打光團評選2024追劇年度榜。圖／LINE TODAY提供

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