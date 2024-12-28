羅志祥高雄唱翻天 無懼張惠妹 撂狠話：自己看著辦

羅志祥在高雄巨蛋開唱。圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供

羅志祥 今（28）日在高雄巨蛋開唱，由於台北有阿妹、郭富城，還撞了桃園的五月天 ，他忍不住說：「今天同時有五月天、阿妹，還有一位郭富城我的偶像，阿妹在台北三天三夜，我們在高雄鬧翻天！」

為讓歌迷沉醉在遊樂園的氣氛，現場處處是細節，觀眾一進場就有馬戲團與小丑的表演；羅志祥開場現身摩天輪造景頂端，全場瞬間尖叫聲不斷；唱到「愛投羅網」時，舞者從舞台兩側溜滑梯出場。羅志祥也砸重本搭建360度延伸環狀舞台，為展現誠意更直接徒步環場，與歌迷近距離接觸。

他說：「今天第一次聽我演唱會的歌迷，如果看到有些人很熱情，因為我曾經是他們的青春所以你們看到他們太激動不要訝異，我也希望今晚你們大聲唱大聲笑，今天有很多回顧的歌曲。」他也表示：「很多人說羅志祥演唱會只會說尖叫聲，難道表演時候都不要叫？我從第一趴到現在都沒說過『尖叫聲』，我今天不會說出這三個字，所以今天什麼時候叫你們自己看著辦！」

感受到南台灣粉絲的熱情，羅志祥笑說：「演唱會沒在考慮預算，只有不斷加碼！」去年的「巨蛋跨年 煙火秀」讓歌迷記憶猶新，為再次締造紀錄，今年羅志祥爭取追加一倍半的煙火，總時長達1分半，甚至加碼水幕秀。開始前，羅志祥更開玩笑說：「好像要下雨了。」隨即舞台水幕秀驚喜登場，搭配著羅志祥一系列抒情慢歌「我不會唱歌」、「搞笑」等超過10首經典作品，全場跟著浪漫大合唱。