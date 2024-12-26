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接受胡瓜專訪結束後 陳昇：以為你是很淺的主持人

記者葉君遠／即時報導
胡瓜(右)跟陳昇節目中相見歡。(圖／下面一位提供)
胡瓜(右)跟陳昇節目中相見歡。(圖／下面一位提供)

主持人胡瓜跟藝人陳昇竟然曾經是同門師兄弟，兩人暢談之後，陳昇說：「原以為瓜哥是很淺的主持人，但他對來賓的故事都很認真地聆聽，背景資料真的都瞭若指掌！」

胡瓜開設Yoututbe頻道「下面一位」，日前(26日)播出最新一集，邀請到本土天王陳昇，兩人到酒吧玩起輪盤下注遊戲，邊暢聊過去的種種，有緣分的兩人談起當兵的有趣事蹟，陳昇向大家分享當初因為語言上的誤會而後進入軍樂隊，同時也在任期內學習了伸縮喇叭，甚至要在短時間內學會至少20個國家的國歌，胡瓜也開玩笑表示：「這樣退伍後不會找不到工作，可以去吹西索米！」 

而發現兩人是同門師兄弟，胡瓜好奇陳昇是如何進入歌壇，原來是幫歌手們唱demo，因而被老闆建議唱的不錯為何不自己出唱片？讓陳昇有了當歌手的念頭。

 陳昇也透露自已其實很討厭唱情歌，比較喜歡有生活故事感的歌曲，但至今卻是情歌成為他最廣為人知的歌曲，也讓他也百思不得其解。不過有一首經典名曲「One night in北京」卻是陳昇在微醺狀態下寫出來的，他也大方分享這首神曲背後的歌曲故事。

 聊到陳昇曾經遭酒瓶砸傷瀕臨死亡，他也在節目中罕見地分享事件經過，也認為過去就讓他過去，活過來重新出發才最為重要。

而兩人相談甚歡，陳昇也忍不住感嘆和感謝胡瓜，認為非常難得會有網路節目訪談問這麼深入，也開玩笑說：「原本以為瓜哥是很淺的主持人，但他對來賓的故事都很認真地聆聽，背景資料真的都瞭若指掌！」

 遊戲環節問到陳昇洗澡時會唱什麼歌，得到的答覆是不會唱歌，胡瓜果斷換下一題，不追問的態度惹得陳昇大笑，也引起胡瓜抱怨：「故事講落落長，最後又不唱！搞什麼啦！」

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