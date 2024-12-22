徐若瑄罕「三代同堂」曝光 超高顏值做公益

徐若瑄(左起)、陳淑芳、李星緯出席「乒乓男孩」活動，堪稱是「三代同堂」。圖／劇組提供

新北市樂心關懷協會今天舉辦了電影「乒乓男孩」包場活動，邀請金馬影后陳淑芳及曾在「孤味」飾演女兒的徐若瑄 還有在「乒乓男孩」飾演徐若瑄兒子的李星緯、導演洪柏豪、還有新北市政府觀旅局楊宗珉局長等人，與新北市160名弱勢家庭學童一同前往威秀影城觀賞熱血電影「乒乓男孩」，透過電影中主角們對桌球的熱愛與堅持，激勵學童勇敢追夢，並在充滿愛的氛圍裡感受社會的關懷。

活動現場氣氛熱烈，孩子們見到心目中的偶像徐若瑄及金馬影后陳淑芳，臉上都洋溢著興奮與喜悅。兩位愛心大使以及導演洪伯豪、男主角李星緯不僅親切地與學童們互動、合影，更以自身經歷鼓勵孩子們在面對困境時，要保持永不放棄的精神，就如同電影中的主角們，即使遇到挫折也要堅持到底。

金馬影后陳淑芳則表示：「能夠參與這次活動，我感到非常開心！看到這麼多孩子齊聚一堂，讓我想起自己小時候對電影的熱愛。電影有種神奇的魔力，能帶領我們進入不同的世界，感受不同的情感。『乒乓男孩』是一部充滿熱血與感動的電影，希望孩子們能從中獲得啟發，找到自己的目標，並努力去實現它。我也要感謝樂心關懷協會長期的付出，為弱勢家庭的孩子們帶來希望和歡樂。」

徐若瑄於活動中分享：「很榮幸受邀參與此次深具意義的活動，看到孩子們純真的笑容，我深受感動。我自己也是一位母親，深知陪伴孩子成長的重要性。『乒乓男孩』這部電影非常勵志，希望孩子們看完電影後，能像主角一樣，不畏艱難，勇敢追求自己的目標。同時也期盼透過這次活動，讓社會大眾更加關注弱勢家庭的需要，讓愛與溫暖傳遞到每個角落。」

此次包場活動所放映的電影「乒乓男孩」，描述兩位桌球小選手胡冠宇（彭裕愷飾）、黃軒（李星緯飾）立志成為全世界最強的雙打組合，他們為了實現夢想，努力奮鬥、每天練球。但天不從人願，兩人一度被現實給拆散。他們如何力爭上游，矢志成為頂尖桌球國際賽選手的熱血故事。電影節奏明快，劇情緊湊，充滿熱血與感動，更傳遞了堅持夢想、不輕言放棄的正向能量，相當激勵人心。

參與活動的學童們在觀影過程中，時而歡笑，時而感動落淚，完全沉浸在電影情節中。來自後埔國小的吳奕霏同學說：「看完電影後，我覺得非常感動，也學到了要像電影裡的主角一樣，勇敢面對挑戰，永不放棄！謝謝協會安排這個活動，還能見到徐若瑄姐姐和陳淑芳阿姨，今天真是太棒了！」