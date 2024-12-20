徐若瑄罹癌忍淚「身邊親友很辛苦」洩心聲台下全聽哭

彭佳慧（右）和徐若瑄感情很好。圖／索尼音樂提供

金曲歌后彭佳慧長期與癌症 希望基金會合作，在全國各大醫院舉辦「聽希望在唱歌」演唱會，今年已邁入合作第21年，她邀請好友徐若瑄 共襄盛舉，徐若瑄年初罹患甲肰腺癌，來到台大癌醫更是有感觸，表示：「我是一名歌手，當知道癌症長在口腔，很擔心開刀後無法唱歌，現在能健康的唱歌給大家聽，真的非常開心。」

徐若瑄當晚率先登場，特別感謝台大醫護團隊在手術期間的支持與照顧，帶來「敬女人」、「愛笑的眼睛」、「接住我」，鼓勵病患對抗生病要有運動員的精神，不要放棄，「讓我們用更正面更樂觀的心態去面對，當我們疲憊的時候，想一想身邊的親友照顧我們也很辛苦，所以不要放棄自己，才不會辜負一直陪伴我們的家人」，台下許多觀眾聽到她的話都流下眼淚。

她唱「別人的」時台下正坐著她父親生前的主治醫生，想到爸爸和當時醫療團隊的照顧，一時情緒上來，她努力忍住眼淚完成演唱，她說：「佳慧姐在上台前提醒我，一定有很多感人的時刻會想哭，但要忍住，不能在台上掉淚，今天是帶歡樂給大家，我有做到。」

彭佳慧演唱代表作「相見恨晚」、「甘願」、「大齡女子」，以及陳淑樺的經典歌曲「夢醒時分」，她自曝感冒嗓音狀況不佳，笑說：「今天不用趕高鐵，開放點歌哦！」一位隔天要開刀的病患點「酒矸倘賣無」，彭佳慧全力演唱，全場點歌欲罷不能，她接連演唱「愛情釀的酒」、「舊夢」、「我只在乎你」和「回味」，讓觀眾心滿意足。

除了公益巡迴演唱，彭佳慧近來也忙於內地巡迴演出，已完成廣州、上海和成都的場次，之後還要唱到長沙、杭州和重慶，行程馬不停蹄。而今年她會在新竹跟大家一起跨年，並表示新專輯已在緊鑼密鼓籌備中。