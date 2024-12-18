「金孫爆富攻略」晉奧斯卡15強 祖孫情催淚 創造歷史

「金孫爆富攻略」闖入奧斯卡最佳國際電影15強。圖／CATCHPLAY提供

泰國 電影「金孫爆富攻略」描述阿嬤和孫子的感情，劇情超級催淚，最近因在Netflix上架，掀起網友討論，成為最近必看片單。而今天第97屆奧斯卡 更公布入選最佳國際電影第二輪的15部名單，「金孫爆富攻略」成功闖關，是泰國電影第一次有這樣的好成績，也創造了泰國電影的歷史。

奧斯卡最佳國際影片的15強名單於方才公佈，台灣的「老狐狸」、香港「九龍城寨之圍城」、馬來西亞「富都青年」都落敗，不過以泰國華人生活為故事主軸的「金孫爆富攻略」順利晉級15強，最後會有5部入選決賽，將在美國時間2025年1月17日公布。

奧斯卡最佳國際電影15強名單

「I’m Still Here」／巴西

「大同世界」（Universal Language）／加拿大

「Waves」／捷克

「The Girl with the Needle」／丹麥

「Emilia Pérez」／法國

「一念菩提」（The Seed of the Sacred Fig）／德國

「Touch」／冰島

「嘻蓋骨男孩」（Kneecap）／愛爾蘭

「沒有煙硝的山村 」（Vermiglio）／義大利

「喵的奇幻漂流」（ Flow）／拉脫維亞

「阿蒙怎麼了？」（Armand）／挪威

「From Ground Zero」／巴勒斯坦

「達荷美：祖靈回家」（Dahomey）／塞內加爾

「金孫爆富攻略」／泰國

「警上添花」（Santosh）／英國