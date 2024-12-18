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金鐘視后偷吃小20歲滑雪教練？道歉：酒後吃藥打嘴砲

記者趙大智／即時報導
六月（右）和李易10月峇里島之旅才被解讀「愛回溫」圖／六月提供
六月（右）和李易10月峇里島之旅才被解讀「愛回溫」圖／六月提供

曾以「逆女」奪得金鐘視后的48歲六月（蔡君茹）和小7歲老公李易結婚13年，育有10歲兒子和8歲女兒，雖然常被指各玩各的甚至婚變頻傳，但近來接連峇里島度假曬愛、羽球賽甜蜜擁吻，看似愛已回溫，不料六月竟被爆曖昧小20歲灞雪教練，不但雇他陪玩小孩，兩人私訊內容被指露骨且情色。對這爆料六月僅認了酒後吃安眠藥跟朋友閒聊失了分寸。

對「鏡週刊」的報導，六月僅回本報「經紀人會回應」，未對婚變與否說明。隨後經紀人回：「小月前些日子心情不太好，有吃了安眠藥可能又加上喝一點酒，和朋友間嘴砲失了分寸，沒抓好分寸，相當不好意思。」

報導中指跟六月曖昧的男保母身高188公分，正在澳洲打工度假，兩人遠距離仍幾乎天天傳訊聊天，人妻將他當做色聊對象，心事全盤托出，「不倫」至少3年之久，只是滑雪教練也有女友，這段戀情屬於「雙劈」。

六月跟李易6年前到馬爾地夫錄製「愛玩客」，當時滑雪教練在當地度假村擔任工作人員，六月直他長得高大帥氣有意簽下，男方雖不想出道，但後來擔任她陪玩保母，被指能自由出入六月家中，之後傳張文綺對他有好感，卻不知六月早已暈船，而該男則曾被Po上網遭控劈腿約砲。

李易這邊則是今年8月被投訴醉吐「有一個很喜歡女生」，爆料人當時肯定表示「他們肯定婚變」，當時六月冷靜秀配偶欄說：「歸剛A。」對此李易澄清之後會控制自己少喝酒。如今這段看似搖搖欲墜的婚姻，接下來不知會如何走下去。

澳洲 羽球

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