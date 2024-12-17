星二代招認是動漫迷 取經宮﨑駿獻聲「魔戒」動畫

布萊恩考克斯為聖盔鎚手配音。圖／華納兄弟提供

「魔戒」正宗前傳電影「魔戒：洛汗人之戰」由名導彼得傑克森監製，幕後配音陣容也相當堅強，除了「伊歐玟」米蘭達奧圖（Miranda Otto）回歸獻聲，還邀來布萊恩考克斯（Brian Cox）、蓋亞懷斯（Gaia Weiss）在片中上演動人父女情。

蘇格蘭男星布萊恩考克斯曾獲艾美獎 、金球獎 肯定，近幾年以「繼承之戰」再攀演藝巔峰，此次為「魔戒：洛汗人之戰」配音，他笑說：「我一直很喜歡『魔戒』及『哈比人』系列電影，十分惋惜自己不曾參與其中，所以當我受邀演出聖盔鎚手時，我簡直開心極了！」

布萊恩考克斯分享，他從莎士比亞筆下的經典角色李爾王汲取靈感，加上過去受廣播劇訓練，憑藉聲音表演的專業以及想像力就能入戲，「聖盔鎚手最有趣的地方，在於他既是企圖心強烈的統治者，同時也是對家人慈愛的父親。」這也成為他聲演此角色的最大挑戰。