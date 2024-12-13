我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多退貨神話…1盒4個石榴爛1顆 華女退款1/4

前眾院議長、84歲裴洛西訪盧森堡 受傷住院

韓最強狗仔放話2025「元旦情侶」準時報到 這4對呼聲高

世界新聞網╱即時報導
金秀賢與金智媛。（圖片來源：tvN）
金秀賢與金智媛。（圖片來源：tvN）

南韓最強狗仔「DISPATCH」（D社）自2013年起，每年1月1日都會爆出「元旦情侶」，日前D社也表明將爆2025年的元旦情侶，引發網友熱議連連，其中這4對螢幕情侶更是直接被點名接棒2023年李鐘碩、IU，令人相當期待。

「淚之女王」金秀賢、金智媛；「現在撥打的電話」柳演錫、蔡秀彬；「背著善宰跑」邊佑錫、金惠奫；「與惡魔有約」宋江、金裕貞都被網友點名。網友熱烈討論：「最期待當然雙金」、「不可能沒人記得潤娥、俊昊吧」、「宋江金裕貞、大金小金是我今年最嗑的兩對」、「朴炯植、朴寶英」、「一定是雙金」。還有人表示：「淚之女王～金秀賢+金智媛」、「雙金、邊金、宋金都直接結婚吧」、「李聖經、南柱赫可以再一次嗎」、「『現在撥打的電話』柳演錫、蔡秀彬很有機會」

2013年被爆出的D社元旦情侶為Rain和金泰希，後來2014年是李昇基和潤娥，2015年則為李政宰和林世玲，2016年是金俊秀及哈妮，2018年為G-DRAGON與李周妍，2019年是KAI和Jennie，而在2021年則是玄彬與孫藝真。

2023年元旦D社本打算爆料IU（李知恩）和演員李鐘碩，但李鐘碩自己提前在2022年12月30日頒獎典禮自爆戀情，讓當年D社的「元旦情侶」直接泡湯，因此D社只好在2022年12月31提早曝光李鍾碩、IU甜蜜約會照，2人從朋友升華為情人，也在當天發表聲明認愛。

2024年元旦因為李善均在2023年驟世，導致演藝圈瀰漫著一股低氣壓，據傳D社以「不公開元旦情侶」的方式來弔念這位巨星。

邊佑錫與金惠奫。（圖片來源：tvN）
邊佑錫與金惠奫。（圖片來源：tvN）
柳演錫與蔡秀彬。（圖片來源：MBC）
柳演錫與蔡秀彬。（圖片來源：MBC）
宋江與金裕貞。（圖片來源：Netflix）
宋江與金裕貞。（圖片來源：Netflix）

李鍾碩 華為 李善均

上一則

郭雪芙熱戀老外突喊「先有後婚」情場事業兩得意

下一則

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

延伸閱讀

韓劇又見大黑馬「現在撥打的電話」登Netflix全球第2名

韓劇又見大黑馬「現在撥打的電話」登Netflix全球第2名
韓劇「現在撥打的電話」一畫面博好評 超越陸劇「以愛為營」：高級感滿滿

韓劇「現在撥打的電話」一畫面博好評 超越陸劇「以愛為營」：高級感滿滿
南韓戒嚴之亂 前美女主播徒手奪槍：不羞恥嗎…孔劉、金秀賢都受害

南韓戒嚴之亂 前美女主播徒手奪槍：不羞恥嗎…孔劉、金秀賢都受害
金秀賢認愛？受訪笑喊卡 被問愛情戲 搬出金智媛

金秀賢認愛？受訪笑喊卡 被問愛情戲 搬出金智媛

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

2024-12-10 21:18
林青霞分享70歲生日慶生照。(摘自微博)

林青霞比基尼舊照曝光 與鄧麗君海邊比美

2024-12-11 19:55

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪
行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力
張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感