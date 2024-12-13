韓最強狗仔放話2025「元旦情侶」準時報到 這4對呼聲高

金秀賢與金智媛。（圖片來源：tvN）

南韓最強狗仔「DISPATCH」（D社）自2013年起，每年1月1日都會爆出「元旦情侶」，日前D社也表明將爆2025年的元旦情侶，引發網友熱議連連，其中這4對螢幕情侶更是直接被點名接棒2023年李鐘碩、IU，令人相當期待。

「淚之女王」金秀賢、金智媛；「現在撥打的電話」柳演錫、蔡秀彬；「背著善宰跑」邊佑錫、金惠奫；「與惡魔有約」宋江、金裕貞都被網友點名。網友熱烈討論：「最期待當然雙金」、「不可能沒人記得潤娥、俊昊吧」、「宋江金裕貞、大金小金是我今年最嗑的兩對」、「朴炯植、朴寶英」、「一定是雙金」。還有人表示：「淚之女王～金秀賢+金智媛」、「雙金、邊金、宋金都直接結婚吧」、「李聖經、南柱赫可以再一次嗎」、「『現在撥打的電話』柳演錫、蔡秀彬很有機會」

2013年被爆出的D社元旦情侶為Rain和金泰希，後來2014年是李昇基和潤娥，2015年則為李政宰和林世玲，2016年是金俊秀及哈妮，2018年為G-DRAGON與李周妍，2019年是KAI和Jennie，而在2021年則是玄彬與孫藝真。

2023年元旦D社本打算爆料IU（李知恩）和演員李鐘碩，但李鐘碩自己提前在2022年12月30日頒獎典禮自爆戀情，讓當年D社的「元旦情侶」直接泡湯，因此D社只好在2022年12月31提早曝光李鍾碩 、IU甜蜜約會照，2人從朋友升華為 情人，也在當天發表聲明認愛。