和林志玲聖誕送暖 寇乃馨割愛捐千件雙子星珍藏義賣

林志玲（中）和黃國倫（左）及寇乃馨陪小朋友過聖誕節。圖／寇乃馨提供

寇乃馨因秀出瘋狂收集多年的海量「雙星仙子KikiLala」引發熱議，她展示家中多到幾乎能報名金氏世界紀錄的雙子星收藏短視頻，在全網迅速刷爆了數百萬流量，就連同樣熱愛雙子星的林志玲 ，都深表佩服，直呼:「乃馨，妳太令人嘆為觀止了！妳真是KikiLala Land的女王！」

黃國倫寇乃馨夫婦表示，雖然兩人至今沒有自己生兒育女，但非常樂意把小愛變成大愛，盡力去愛更多世上有需要的孩子們，而林志玲多年來一直堅持愛心公益，尤其特別關注需要幫助的兒童，與黃國倫寇乃馨夫婦是有志一同，雙方默契十足，一起出錢出力，希望能幫助更多孩子們越來越幸福。

日前林志玲難得回台，最重要的行程之一，就是與她早療課程長期支持的黃金小種子們見面，還特別邀請黃國倫老師和寇乃馨同行，陪孩子們唱歌跳舞，送小朋友聖誕禮物，歡笑度過溫暖美好的下午。

在即將來臨的聖誕文化藝術嘉年華，林志玲和寇乃馨還相約舉辦一場無敵可愛的愛心義賣，寇乃馨這次為了慈善公益大方割愛，從珍藏的上萬件KikiLala寶貝中精挑細選，捐出近千件的雙子星收藏來義賣，雖然很捨不得，但寇乃馨說：「為了愛，我願意！我拿出手的，就一件都不打算留，希望有愛心的同好們統統都買走，全數善款都將捐贈給志玲姊姊慈善基金會， 作為發展遲緩兒童的早期療癒經費，也會支持弱勢地區學童的學習圓夢計劃 ，助力原住民 的兒童文化傳承 ，以及推廣兒少的心理健康課程使用。」