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李安談3部奧斯卡獲獎大片 成功全出乎他意料之外

中央社東京21日專電
導演李安21日提到，3部讓他獲得奧斯卡金像獎的作品「臥虎藏龍」、「斷背山」，以及「少年Pi的奇幻漂流」的成功都在他意料之外，也讓他得出一個結論，只要敢於冒險，什麼事情都可能發生。中央社
導演李安21日提到，3部讓他獲得奧斯卡金像獎的作品「臥虎藏龍」、「斷背山」，以及「少年Pi的奇幻漂流」的成功都在他意料之外，也讓他得出一個結論，只要敢於冒險，什麼事情都可能發生。中央社

導演李安今天提到，3部讓他獲得奧斯卡金像獎的作品「臥虎藏龍」、「斷背山」，以及「少年Pi的奇幻漂流」的成功都在他意料之外，也讓他得出一個結論，只要敢於冒險，什麼事情都可能發生。

李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，從美國來到日本東京領獎，並應邀與日本電影評論家渡邊祥子舉行對談，吸引上百名影迷出席。

李安以2000年上映的「臥虎藏龍」在全世界取得成功，獲得奧斯卡獎最佳外語片，之後又以描述美國西部牛仔禁忌同性戀情的「斷背山」獲得奧斯卡獎8項提名，奪下最佳導演獎等多項大獎。2012年上映的「少年Pi的奇幻漂流」在全球票房亮眼，並讓他又斬獲一座奧斯卡最佳導演獎。

不過，李安本人卻表示，這3部電影的成功都在他意料之外。他說，當時拍完「臥虎藏龍」後筋疲力盡，甚至想要退休，但結果又接了一部更大的片子「綠巨人浩克」。這次拍完心想「可以停了」，於是接著他拍了一部小電影。

他說，「我以為一部台灣導演拍的美國懷俄明州同志牛仔故事的電影，可能根本不會有人看。可能只會在一些藝術影院播放，觀眾可能是同志，或者有一些女性觀眾，所以我覺得很安全。」

李安表示，拍「斷背山」的時候，「我沒有任何野心，只是完成每天的工作，但不知怎麼的，每個人都表現得很好。」

他說，他拍電影時通常非常專注，但是拍「斷背山」的時候，有一半的時間，他早上醒來後根本不想去工作，甚至還去看了8場曲棍球比賽。電影上映後，結果卻讓他大為驚喜。

李安表示，「臥虎藏龍」也是一個驚喜，那部武俠片代表了他的童年幻想與中年危機，被他拼湊起來拍成一部片子。他選擇了悲劇類型，把武俠題材以極為細膩、情緒化的戲劇方式來處理。

他說，「拍到一半的時候，我覺得整件事情根本沒有意義。我完全迷失了，只想著別拍壞就好，但結果卻是大獲成功。雖然在華語市場的表現不算突出，卻在華語以外的市場大受歡迎，那是一次非常奇怪的經驗。」

另一次奇怪經驗是「少年Pi的奇幻漂流」。李安表示，這部戲給他的感覺，就像劇情的「和老虎一起漂流在太平洋上」一樣奇怪。這部片當時試映的反響很差，在美國上映的反應也不溫不火，但不知為何3個月之後在全世界大受歡迎。

他說，因此他認為在拍電影時，只要願意冒險，什麼事情都有可能發生。

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