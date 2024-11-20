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蠟燭50元毯子75元 泰勒絲周邊商品遭粉絲批賣太貴

記者顏伶如／即時報導
泰勒絲14日在多倫多開唱。美聯社
泰勒絲14日在多倫多開唱。美聯社

流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)2023年舉辦20個城市巡迴演唱會，所到之處歌迷熱烈捧場，飯店、餐廳生意火爆，華爾街日報報導「泰勒絲經濟學」 (Taylornomics)產生效應連聯準會都注意到。不過，新聞周刊(Newsweek)20日報導，泰勒絲個人商品如今被粉絲抱怨賣得太貴，被批評最多的就是8盎司蠟燭售價50元。

泰勒絲個人網站販售各種商品，從衣服、飾品到收藏品都有。但某些粉絲近來在社群媒體發文，批評泰勒絲個人商品售價過高。

寫著泰勒絲最新專輯名稱「折磨詩人俱樂部」(The Tortured Poets Department)的8盎司玻璃瓶裝香氛大豆蠟燭(soy candle)單價50元。一名歌迷18日在X平台發文寫道：「我喜歡泰勒絲的商品，但8盎司蠟燭賣50元簡直瘋狂。」

泰勒絲「折磨詩人俱樂部」8盎司蠟燭賣50元。(截取自泰勒絲商店官網)
泰勒絲「折磨詩人俱樂部」8盎司蠟燭賣50元。(截取自泰勒絲商店官網)

另一名粉絲對泰勒絲X帳號@taylorswift13留言說：「我喜歡妳，但蠟燭太可笑了，妳的歌迷不應該遭到如此占便宜。」

有網友留言寫道：「以價錢來看，泰勒絲最好親自過來點蠟燭。」也有網友回應：「不要說50元，如果購買之前沒辦法試聞香氛蠟燭味道，我連10塊錢都不願意花。」

除了蠟燭之外，售價75元的毯子也被某些泰勒絲歌迷在社群網站點名批評。

泰勒絲公關並未回應新聞周刊採訪要求。

泰勒絲 社群網站

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