五月天阿信驚爆被冷落 罕吐感情觀「最後也是一個人」

五月天「回到那一天」25周年巡演視覺充滿彩蛋。圖／相信音樂提供

五月天10日起空降上海體育場，11場「回到那一天」25周年巡演吸引49.5萬人朝聖，昨晚第3場主唱阿信罕見吐露感情觀，表示：「就算你（妳）有情人，偶爾還是會有被冷落的時刻，這都是難免的，人嘛，開始的時候是一個人，最後也許在某時某刻，你（妳）也是一個人的。」

阿信演唱「洋蔥」前有感而發，提到友人曾驚訝稱不知道這是他的創作，他說：「一首歌在寫完之後就脫離創作人的手上，有了自己的生命。」像是楊宗緯、王俊凱、丁噹都唱過「洋蔥」，他說每當自己演唱，就會覺得這首歌曲有很多故事，碰巧日前是光棍節（1111），歌迷回說是購物節，阿信暖心表示若遇到獨處時光，「戴上耳機讓五月天的歌陪你吧，不見得要是我們唱的，但是我告訴你，這首歌會讓我感受到你的心的」。

來到點歌橋段，有位歌迷大喊「阿信你是我和我老婆的月老」，讓五月天很是好奇，對方舉牌寫著「我從小是申花球迷，懂事就聽五月天，想再申花隊主場（上海體育場）為申花隊點一首歌曲」，阿信好奇問說老婆、五月天、申花隊哪個最重要，對方仔細思考稱一樣重要，讓五月天驚呼不行啦，瑪莎更嗆「還想呀，你還要回家耶」，歌迷才改口老婆最重要，最後五月天帶來歌迷所點的「刻在我心底的名字」。