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泰勒絲不停戰 金卡戴珊怕了？被爆：全家人都很擔憂

記者蘇詠智／即時報導
金卡戴珊受到圍剿，幾天之內就掉了超過百萬追蹤者。（路透資料照片）
金卡戴珊受到圍剿，幾天之內就掉了超過百萬追蹤者。（路透資料照片）

千萬別惹泰勒絲！不然下場怎麼樣就很難說了。她過去與肯伊威斯特公開互罵，那時還沒跟肯伊離婚的金卡戴珊幫著老公，也加入戰局，結果現在金卡戴珊和肯伊威斯特離婚，泰勒絲卻仍沒有要放過她的意思，在最新專輯「折磨詩人俱樂部」刻意寫了一首「thanK you aIMee」，歌詞內容看似對校園霸凌的元兇嗆聲自己現在過得好，但明眼人一看歌名就猜到，是針對金（KIM）卡戴珊而來。

泰勒絲具有對網友龐大的影響力，在網路年代，就等於擁有強大的武器，她的新專輯一推出、「thanK you aIMee」的秘密被各方成功猜出後，金卡戴珊的社群網站立刻受到圍剿，甚至還幾天之內就掉了超過百萬追蹤者，儘管仍有超過7000萬的網路粉絲，已被視為很嚴重的警訊。金卡戴珊之後還是照常出席活動，公開場合從未顯得氣餒或情緒欠佳，私下已經頗受影響，而且不只她，連她的家人們都感受到滿滿的惡意與被針對。

雖然泰勒絲並沒有公開要求粉絲們幫她圍剿金卡戴珊，有不少人已很自動的對金卡戴珊出手，卡戴珊家的其他成員也受到連累，在社群網站上都能看到泰勒絲歌迷的憤怒留言或是酸言酸語，令他們替金卡戴珊的人身安全擔憂。他們本來以為跟泰勒絲的罵戰已隨著金和肯伊離婚，就該告一段落，想不到泰勒絲念念不忘要報仇，沒有想要放過金。

泰勒絲對網友有很大影響力，不用開口都能讓他們主動為她出手。（路透資料照片）
泰勒絲對網友有很大影響力，不用開口都能讓他們主動為她出手。（路透資料照片）

泰勒絲 社群網站

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