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才傳「見家長」… 狗仔爆金晨、胡夏疑分手 兩人同在上海卻不碰面

娛樂新聞組／即時報導
胡夏因為演唱「那些年，我們一起追的女孩」主題曲走紅。(取材自微博)
胡夏因為演唱「那些年，我們一起追的女孩」主題曲走紅。(取材自微博)

演唱「那些年，我們一起追的女孩」主題曲走紅的大陸男歌手胡夏，今年1月間和女星金晨傳出緋聞，兩人被拍到一起散步、看電影，金晨甚至被狗仔拍到去胡夏家作客「見家長」，一度引起網友議論。沒想到才短短幾個月時間，有狗仔踢爆，金晨與胡夏之間的戀情可能已走到盡頭。

知名狗仔劉大錘近日爆料，這段時間沒有拍到兩個人還在一起的畫面，包括前兩天在上海拍戲的金晨，很晚才吃完飯，當時胡夏班機也剛落地，但胡夏沒有去餐廳和飯店找金晨，所以猜測兩人之前有了一些問題。

上個月，有網友發現，金晨的社交帳號單方面取關了胡夏，當時網上就盛傳金晨單方面甩了胡夏。

其實，今年2月間，胡夏被拍到赴北京金晨父母家拜訪，飯後兩人還一起遛狗，緋聞愈傳愈烈。但沒想到，金晨立馬開直播說自己不會結婚，「肯定不會結婚」。

就在粉絲一頭霧水之時，沒想到竟爆出金晨上門探望胡夏父母的消息。有網友質疑，「都說了不結婚，那拜訪對方父母是要幹嘛」，還說金晨「撒謊成性，欺騙粉絲」。

這次，從兩人的零互動可看出，有可能戀情已走到盡頭，有網友說，兩人在一起不到半年就爆出分手消息，令人十分唏噓。

金晨的社交帳號已經單方面取關了胡夏。(取材自微博)
金晨的社交帳號已經單方面取關了胡夏。(取材自微博)

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