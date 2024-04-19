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謝金燕「浪姐5」初舞台美翻 網友驚呆：她50？

記者梅衍儂／即時報導
謝金燕在初舞台上熱淚盈眶。圖／摘自微博
謝金燕在初舞台上熱淚盈眶。圖／摘自微博

49歲「電音女神」謝金燕參加的「乘風2024」今（19）日首播，她是初舞台第一位上台的姐姐，對上來自越南的孫夏鈴，謝金燕帶來招牌曲「姐姐」辣翻全場，不少網友看到她的身材和演出，驚呼「她真的50歲嗎」。

謝金燕是「浪姐5」第2位年長的參賽者，她一現身就引起眾人注目，同為參賽者的楊謹華也跟其他人介紹說她是跨年收視冠軍，她也相當以此為傲，更笑說：「姐姐的鬥志，絕對是走到最後，我在家鄉的成績表現一直是很優異，但這次決定這麼做（參賽），是因為真的想挑戰自己，不知道我什麼時候不能夠再跳舞。」

她1991年發生死亡車禍，當時傷勢相當嚴重，不僅脊椎位移、骨頭斷裂、骨盆碎裂，更因撞擊力道過大，出現腦震盪、內出血、肺積水、大腿灼傷、右臉割傷等傷，醫生一度判定她這輩子無法正常行走。

謝金燕嘆說，那場車禍導致她的許多關節、骨頭內傷，「我有可能下半輩子得坐輪椅，但我就想要唱跳，花了好多年復建，從輪椅離開，可以站立，我會想走就想跑，我在台上那一刻，是忘記痛的，人生走到這裡，最大的座右銘是永不放棄」。她說自己50歲了都可以，相信觀眾也一定可以，相當勵志，而她初舞台演出後忍不住紅了眼眶，讓眾多參賽者也相當心疼。

謝金燕將近50歲狀態還是相當好。圖／摘自微博
謝金燕將近50歲狀態還是相當好。圖／摘自微博

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