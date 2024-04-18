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舒淇、李心潔及賈靜雯3影后聯手 上演母親復仇記

記者陳慧貞／即時報導
傅孟柏在「回魂計」挑戰極惡反派詐騙案首腦角色。圖／Netflix提供
傅孟柏在「回魂計」挑戰極惡反派詐騙案首腦角色。圖／Netflix提供

由國際級影后舒淇、李心潔主演，雙金影后賈靜雯特別演出，Netflix原創暗黑懸疑華語影集「回魂計」以一起詐騙綁架案為背景，3位母親為身陷其中的女兒踏上復仇之路的故事，加上飾演詐騙案首腦的傅孟柏，超強豪華陣容未演先轟動。

由「盛夏光年」陳正道、「有生之年」許肇任雙導演聯手執導，「回魂計」刻畫欺騙與操縱的危險世界，舒淇坦言要拿捏「母親」一角，對於還沒生過小孩的她是個挑戰，並透露詮釋的是遊走於道德底線邊緣的角色，除了詮釋母親的心境，對於角色的是非斷定，是要懷抱仇恨抑或放下悲憤的處境掙扎，是該影集精彩看點之一。

李心潔也分享拍攝心情，第一次接觸前所未有的暗黑角色，在漫長的拍攝期間，形同與世隔絕地投入角色時，經常會在表演的同時，感覺自己變得很陌生。身為一個母親，要經歷劇情裡殘酷的遭遇，是很大的考驗。

劇中，賈靜雯特別演出詐騙綁架案律師，也是案件當事人的母親，她分享道：「劇中每個人物都充滿著戲劇張力，很過癮，很捨不得結束，超希望早日被大家看見這翻轉再翻轉，意想不到的精彩作品。」，傅孟柏首度極端反派角色，拍攝過程不管肉體上、精神上拍得再累，都期待每天有全新的挑戰，和每位對手演員的拉扯衝突激盪出的化學變化，令人回味無窮。

賈靜雯特別演出「回魂計」詮釋女兒遭詐騙綁架的母親。圖／Netflix提供
賈靜雯特別演出「回魂計」詮釋女兒遭詐騙綁架的母親。圖／Netflix提供
舒淇(左)、李心潔雙影后合作「回魂計」。圖／Netflix提供
舒淇(左)、李心潔雙影后合作「回魂計」。圖／Netflix提供

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