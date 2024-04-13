出道28年首攻蛋 梁詠琪48歲仙女裝露長腿 送暖花蓮地震

梁詠琪開唱吸引滿場歌迷朝聖。記者王聰賢／攝影

梁詠琪出道28年首度攻蛋，今（13）日她在開唱前為花蓮震災祈福，常去台灣旅遊的梁詠琪十分關切花蓮地震 的新聞，這次趁著在台辦演唱會，特別在開場前獻上一段文字為花蓮受災的人們祈福，同時也為救災的辛苦工作然人員打氣，螢幕文字寫著：「人生無常，天災無情。衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，願逝者安息。也向所有救援人員致最高敬意。在此祝願大家健康、平安！」

梁詠琪演唱會吸引1.1萬人，票房約3080萬元台幣（約95萬美金），祭五大「時空彩蛋」，特別設計的全國語歌單中，隱藏10首台北場獨家首唱金曲，都是梁詠琪第一次在台灣演唱。此外，鮮少在舞台上熱舞的梁詠琪還為了演唱會秀出舞蹈才華，在舞台上深情唱著抒情經典的她一秒變身舞伶；而「能文能舞」的她更獻出鋼琴演奏的音樂才能，在演唱經典歌「錯過」時自彈自唱，為了演唱會使出十八般武藝。

在沒練團的時候，梁詠琪幾乎多待在家裡練舞、練唱、背歌詞，自曝常對著家裡櫥櫃唱歌，笑說：「因為我發現我在廚房練唱回聲特別好聽！女兒常常看到我對著櫥櫃猛唱，都會說『媽咪對著櫥櫃開演唱會！」

提及家人，梁詠琪透露這次到台開演唱會，全家人包括老公、女兒都全飛來台灣為她應援，她笑說：「女兒很喜歡我唱『膽小鬼』、『中意他』、『失蹤』，她都會跟著又唱又跳，這次演唱會上也都會唱到這些輕快的歌曲。」至於老公則是給予許多精神支持，她表示：「很感謝我的老公在我彩排時幫我分擔家事，讓我可以安心練唱；他經常對我說的一句話是『trust the process』(相信過程)，因為在彩排過程中我對自己有很高的要求，有時會懷疑自己，但他的鼓勵讓我相信過程中只要努力就足夠了。」