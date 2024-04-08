歐陽娜娜提前1年伯克利畢業…打臉退學謠言

歐陽娜娜早前一身白色禮服出席盛會，網友大讚她身材好。（取材自微博）

23歲星二代歐陽娜娜主演的古裝劇「永安夢」才播畢，她也宣布提前1年修完學分，從美國伯克利音樂學院畢業，打臉先前傳出恐被退學的流言；歐陽娜娜將於5月3日舉行畢業音樂會，讓她的粉絲備感驕傲。

綜合媒體報導，伯克利音樂學院官網公告，歐陽娜娜將於5月3日在美國波士頓 伯克利表演中心舉行畢業演奏會，合奏的鋼琴家是合作多年的江天霖。

歐陽娜娜4歲開始接觸音樂，13歲以全額獎學金考上美國柯蒂斯音樂學院，2015年休學時引發議論；18歲（2018年）又考進美國伯克利音樂學院，一邊從事演藝工作，一邊完成學業。

報導指出，2020年受到新冠疫情 影響，歐陽娜娜低調休學，直到去年還傳出被退學；去年8月她宣布回到學校，如今風光畢業，有人估算，她原本預計2025年畢業，如今等同於提早一年畢業。還有網友截下學校公告透露，「可以開這個音樂會的都是伯克利全額獎學金得主，之前那些說她成績不好被退學的打臉了吧」。

此外，歐陽娜娜19歲創立「歐陽娜娜獎學金」，目前已經資助12名來自中國的音樂學生，此次畢業演奏會的門票收益，也將捐贈獎學金。