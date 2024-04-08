辛蒂亞當紅氣勢超越「蜘蛛人」男友 身價完全不遜色
當紅偶像辛蒂亞，不只因為HBO話題夯劇「高校十八禁」抱走兩座艾美獎最佳戲劇類視后的榮耀，在索尼與漫威合作的「蜘蛛人」系列之外，又參與了全球總票房飆破10億美元的「沙丘」系列電影，堪稱目前不論票房或獎項都最風光的年輕女星，又因為高䠷的身材受到時尚界的青睞，藝壇地位已經要超越除了「蜘蛛人」之外票房號召力仍被打上問號的男友湯姆霍蘭德。
辛蒂亞近期又有備受矚目的新作「挑戰者」要推出，她扮演網球女將，卻捲入一段曖昧的3角關係中，然後又因腿傷斷送職業網球選手的生涯，兩個追求者還是在她的生命裡互相拔河，是她在大銀幕上尺度最大、演技難度頗高的一次演出，被看好有機會進軍明年奧斯卡，近日她也在片子首映會上亮麗登場。好萊塢今年每個月都端出一部續集大片，「挑戰者」是難得的非續集，辛蒂亞能否自己扛起票房？關乎她在演藝圈可否更上層樓，各方都在密切注意中。
儘管「挑戰者」尚未正式接受觀眾的檢驗，辛蒂亞已經是片商搶著要的紅人，英國方面就傳最新007龐德女郎也將她列入可能人選，「沙丘：第三部」若是拍板定案，她也還會繼續擔任女主角。她的片酬被看好飆升到千萬美元的等級，即便湯姆霍蘭德，也只是主演「蜘蛛人」影片才能拿到這樣的高酬。演藝圈過往不乏男女雙方事業表現不平均、導致感情破裂的例子，影迷們只希望辛蒂亞與湯姆千萬不要步上後塵。
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