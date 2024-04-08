辛蒂亞當紅氣勢超越「蜘蛛人」男友 身價完全不遜色

辛蒂亞（右）這兩年星運超越男友湯姆霍蘭德，紅到發紫。（路透資料照片）

當紅偶像辛蒂亞，不只因為HBO話題夯劇「高校十八禁」抱走兩座艾美獎 最佳戲劇類視后的榮耀，在索尼與漫威合作的「蜘蛛人 」系列之外，又參與了全球總票房飆破10億美元的「沙丘」系列電影，堪稱目前不論票房或獎項都最風光的年輕女星，又因為高䠷的身材受到時尚界的青睞，藝壇地位已經要超越除了「蜘蛛人」之外票房號召力仍被打上問號的男友湯姆霍蘭德。

辛蒂亞近期又有備受矚目的新作「挑戰者」要推出，她扮演網球女將，卻捲入一段曖昧的3角關係中，然後又因腿傷斷送職業網球選手的生涯，兩個追求者還是在她的生命裡互相拔河，是她在大銀幕上尺度最大、演技難度頗高的一次演出，被看好有機會進軍明年奧斯卡 ，近日她也在片子首映會上亮麗登場。好萊塢今年每個月都端出一部續集大片，「挑戰者」是難得的非續集，辛蒂亞能否自己扛起票房？關乎她在演藝圈可否更上層樓，各方都在密切注意中。