布蘭妮再嫉妒也沒用 琳賽蘿涵翻身「辣媽辣妹」將再續

布蘭妮被傳很嫉妒以往同是演藝圈惡女的舊友。(摘自IG)

琳賽蘿涵與潔美李寇蒂斯主演的迪士尼 名片「辣媽辣妹」，21年之後又傳出要籌拍續集，兩位主角近日會面發布合照，勾起粉絲無限回憶，也對續集更加期待。不過琳賽在這些年之中從爆紅到得了大頭病、負面傳聞一堆後變成「惡女」代表，到現在徹底洗心革面、變成幸福人妻與媽媽，片約也就再度回來，甚至被傳引起過去同樣是「惡女」的布蘭妮眼紅。

女性之間的友誼可能說破裂就破裂，曾經被拍到跑完趴共擠一部小車離開的派瑞絲希爾頓、琳賽蘿涵與布蘭妮，後來一度情誼生變，派瑞絲還諷刺稱琳賽：「根本是自己硬塞進來，我們只是不好意思請她出去，並不是有多好的交情。」直到近年兩人先後結婚、當媽，終於能夠互相祝福，似乎又和好，但竟變成布蘭妮愈看琳賽愈難以忍受。

根據專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，布蘭妮被爆對琳賽蘿涵嫉妒不已，因為琳賽已經成功翻身，各方給她的多是祝福，她主演的兩部Netflix 影片也都開出不錯收視。反觀布蘭妮自己，不僅最新一段婚姻又以離異收場，跟兩個已是青少年的兒子關係亦疏離。