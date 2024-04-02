我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Wegovy納入心臟病患給付 紅藍卡保費明年恐上漲

維修7個月 紐約地鐵F和M列車恢復行駛

布蘭妮再嫉妒也沒用 琳賽蘿涵翻身「辣媽辣妹」將再續

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮被傳很嫉妒以往同是演藝圈惡女的舊友。(摘自IG)
布蘭妮被傳很嫉妒以往同是演藝圈惡女的舊友。(摘自IG)

琳賽蘿涵與潔美李寇蒂斯主演的迪士尼名片「辣媽辣妹」，21年之後又傳出要籌拍續集，兩位主角近日會面發布合照，勾起粉絲無限回憶，也對續集更加期待。不過琳賽在這些年之中從爆紅到得了大頭病、負面傳聞一堆後變成「惡女」代表，到現在徹底洗心革面、變成幸福人妻與媽媽，片約也就再度回來，甚至被傳引起過去同樣是「惡女」的布蘭妮眼紅。

女性之間的友誼可能說破裂就破裂，曾經被拍到跑完趴共擠一部小車離開的派瑞絲希爾頓、琳賽蘿涵與布蘭妮，後來一度情誼生變，派瑞絲還諷刺稱琳賽：「根本是自己硬塞進來，我們只是不好意思請她出去，並不是有多好的交情。」直到近年兩人先後結婚、當媽，終於能夠互相祝福，似乎又和好，但竟變成布蘭妮愈看琳賽愈難以忍受。

根據專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，布蘭妮被爆對琳賽蘿涵嫉妒不已，因為琳賽已經成功翻身，各方給她的多是祝福，她主演的兩部Netflix影片也都開出不錯收視。反觀布蘭妮自己，不僅最新一段婚姻又以離異收場，跟兩個已是青少年的兒子關係亦疏離。

布蘭妮自認和琳賽像是在同一條船上，憑什麼琳賽現在順風順水、外界還都對她釋出善意，自己熬過這麼多年，仍有很多人投射過來質疑的眼光？琳賽愈幸福對布蘭妮就愈是種刺激，令她十分憤慨。

潔美李寇蒂斯與琳賽蘿涵合照，宣告「辣媽辣妹」續集籌備中。(摘自IG)
潔美李寇蒂斯與琳賽蘿涵合照，宣告「辣媽辣妹」續集籌備中。(摘自IG)
琳賽蘿涵這兩年事業、家庭都很順心。(摘自IG)
琳賽蘿涵這兩年事業、家庭都很順心。(摘自IG)

迪士尼 Netflix

上一則

聶遠月給家用300萬? 網質疑：片酬沒這麼多

延伸閱讀

過去都是「惡女」 布蘭妮不爽琳賽蘿涵成功翻身？

過去都是「惡女」 布蘭妮不爽琳賽蘿涵成功翻身？
布蘭妮PO正面全裸照被下架 網友評一句話

布蘭妮PO正面全裸照被下架 網友評一句話
夫出軌染性病「戰績」還大膽藏臥室 人妻氣炸1招終極復仇

夫出軌染性病「戰績」還大膽藏臥室 人妻氣炸1招終極復仇
新婚夫搞不倫 妻花6個月終極報復、兩人傾家蕩產求饒

新婚夫搞不倫 妻花6個月終極報復、兩人傾家蕩產求饒

熱門新聞

吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38

超人氣

更多 >
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年
改善皮膚彈性和關節健康 膠原蛋白補充劑10萬人喊讚

改善皮膚彈性和關節健康 膠原蛋白補充劑10萬人喊讚
法院認定還不了錢 鄭爽遭質疑「轉移財產」後果更慘

法院認定還不了錢 鄭爽遭質疑「轉移財產」後果更慘