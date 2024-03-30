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張頌文獲小米老總贈新車 網友笑：現實版「霸道總裁愛上我」

娛樂新聞組／即時報導
張頌文和雷軍的互動，被網友笑稱是現實版「霸道總裁愛上我」。(取材自微博)
張頌文和雷軍的互動，被網友笑稱是現實版「霸道總裁愛上我」。(取材自微博)

小米汽車首款新產品SU7日前上市，5000輛創始版在發布會後不久就已售罄，在網上引爆話題。身為小米手機代言人的知名藝人張頌文，早在前幾日就被網友問到，「雷總有沒有準備一輛新車？」沒想到張頌文的一句玩笑話，得到小米老總雷軍的親自回覆，網友笑稱是現實版「霸道總裁愛上我」。

日前，在張頌文的微博評論區裡，有網友發問，「小米汽車馬上發售了，雷總沒有給老師準備一輛？」張頌文打趣回覆道，「暫時沒人提這事啊，我該如何暗示一下對方又不失分寸？」沒想到，雷軍親自回覆，「我們已為您準備了一輛，4月3日開始交車，歡迎你來。你喜歡哪種顏色？」

張頌文看了，立馬留言回應，「一句玩笑讓您費心了，您別當真。不過，那什麼，橄欖色挺好看的。」雷軍隨後也很快回覆張頌文，「橄欖綠的確很好看，很多人都很喜歡。」

兩人一來一往互動，逗樂廣大網友，相關話題還衝上熱搜，網友直呼「雷總好寵張頌文」、「雷總大氣」、「是在上演『霸道總裁愛上我』嗎」、「超甜互動磕到我了」，也有人說，「還是雷總精明，直接送車比花費代言費要省了不少」，是一場成功的話題行銷。

據悉，小米手機去年4月官宣張頌文正式成為小米影像探索家，雷軍並親自PO文，「介紹一位新朋友：小米影像探索家@張頌文老師。我非常欽佩他，他對每個角色的演繹，都來自真實的生活體驗，他關心人，所以能打動人心。期待張老師能用獨特的觀察視角，和我們一起，展現更多動人的影像故事。」

這次的贈車互動，可說是雷軍對張頌文工作的肯定，也對其個人魅力的讚賞。

小米 微博

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