「周處除三害」遭指抄襲 李烈、導演發聲明控：誣控
電影「周處除三害」在中國票房賣近25億台幣（約為7800萬美元），在Netflix排名也名列前茅，但在台灣上映以來，曾執導過「海霧」、「混混天團」等片的導演錢人豪就不斷指控該片抄襲他籌備多年的劇本「無法無天」，對此一直沒有回應的導演黃精甫、監製李烈，今晚硬起來委託律師發聲以正視聽。
茲受當事人一種態度電影股份有限公司、李烈監製、黃精甫導演之委託，發布聲明如後：
一、關於錢人豪先生指稱《周處除三害》電影涉嫌抄襲一事，顯屬誣控！《周處除三害》電影原始創意源自香港影視資深前輩陳慶嘉與陳嘉上先生之善意提供與允諾改編；黃精甫導演創作劇本，並在主創團隊及劇組的迪力合作下，拍攝製作完成，並順利上映，電影劇本反影片興錢人豪先生毫無關涉。究竟錢人豪先生有無完成相關劇本，迄無任何證據；窴則黃精甫導演及劇組從未接觸其文本或故事資訊，遑論抄襲。
二、錢人豪先生多次宣稱將向法院提告，捍衛自己作品權益，但經律師於近日向台北地方法院與台北地檢署查詢，長達近半年以來，錢人豪先生皆未就其所指稱的「抄襲侵椎」提出訴訟。僅籍由假扣押程序，對外螜稱法院通過假扣押，還他公道。然而假扣押程序在法律上僅屬保全程序，法官並未開庭審理調查，亦未作成實體判決，根本無法透過假扣押裁定楚清事實，證明其「權益」。
三、繽請錢人豪先生勿再恣意造謠攻詰，損害《周處除三害》製作公司及主創國隊之信譽。如持續罔顧法制，蓄諆發布假消息，混漪視聽、侵權誹謗，將依法追究責任。
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