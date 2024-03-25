「周處除三害」遭指抄襲 李烈、導演發聲明控：誣控

「周處除三害」在大陸賣25億台幣。(一種態度電影股份有限公司提供)

電影「周處除三害」在中國票房賣近25億台幣（約為7800萬美元），在Netflix 排名也名列前茅，但在台灣上映以來，曾執導過「海霧」、「混混天團」等片的導演錢人豪就不斷指控該片抄襲他籌備多年的劇本「無法無天」，對此一直沒有回應的導演黃精甫、監製李烈，今晚硬起來委託律師發聲以正視聽。

茲受當事人一種態度電影股份有限公司、李烈監製、黃精甫導演之委託，發布聲明如後：

一、關於錢人豪先生指稱《周處除三害》電影涉嫌抄襲一事，顯屬誣控！《周處除三害》電影原始創意源自香港 影視資深前輩陳慶嘉與陳嘉上先生之善意提供與允諾改編；黃精甫導演創作劇本，並在主創團隊及劇組的迪力合作下，拍攝製作完成，並順利上映，電影劇本反影片興錢人豪先生毫無關涉。究竟錢人豪先生有無完成相關劇本，迄無任何證據；窴則黃精甫導演及劇組從未接觸其文本或故事資訊，遑論抄襲。

二、錢人豪先生多次宣稱將向法院提告，捍衛自己作品權益，但經律師於近日向台北地方法院與台北地檢署查詢，長達近半年以來，錢人豪先生皆未就其所指稱的「抄襲侵椎」提出訴訟。僅籍由假扣押程序，對外螜稱法院通過假扣押，還他公道。然而假扣押程序在法律上僅屬保全程序，法官並未開庭審理調查，亦未作成實體判決，根本無法透過假扣押裁定楚清事實，證明其「權益」。