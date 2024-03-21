「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

由賈玲執導、主演的電影「熱辣滾燙」自2月10日在中國上映後，累計票房已突破34.52億，暫列2024年票房冠軍。近日，「熱辣滾燙」走進好萊塢，截至目前在北美票房已逾141萬美元，躋身首周末北美票房榜第9名。不過，該片在美評價褒貶不一，有網友說應該是文化差異造成。

「熱辣滾燙」3月8日起在北美200多家院線影院正式上映，首映周末票房約84萬美元，名列北美單日和周末票房十強。 該片同期也在澳洲 及紐西蘭地區上映，分別以50萬澳元和10萬新幣的票房成績取得該地區票房第二和第四成績。

不少海外觀眾認為，影片在歡樂氛圍之下，傳遞直擊人心的情感力量。在海外評分網站爛番茄上，「熱辣滾燙」爆米花指數高達98%， IMDb評分也有7.0。但另有外媒指出，該片有一些看似好笑實則違背倫理的片段，是「低俗的幽默」。

近日，賈玲現身美國洛杉磯 ，據悉，她這趟行程是為了工作。因為美國「索尼 影業」買了「你好，李煥英」的版權，還邀請賈玲去當監製。網上隨之流出賈玲在美國和吳彥祖以及周迅前夫高聖遠等男星的合影，不過，有眼尖網友發現，賈玲臉上的皺紋似乎多了許多。

眾所皆知，賈玲味了這部電影減重50公斤，雖然瘦了後顏值提升不少，但皺紋「副作用」也無法避免，反而比減肥前看起來蒼老。

從賈玲和吳彥祖的合照中可見，大笑的她眼角和眼睛下面的皺紋又多又深，兩邊臉頰也是有一條條的很深的褶皺。