哥吉拉歷久不衰有原因 2大導演解析吸引力

「哥吉拉與金剛：新帝國」。圖／華納兄弟提供

即將上映的「哥吉拉與金剛：新帝國」該片導演亞當溫高德近日和「哥吉拉-1.0」導演山崎貴對談，分享各自對哥吉拉的熱愛，並解析哥吉拉多年來歷久不衰的原因。

導演亞當溫高德率先分享自己6、7歲時開始喜歡哥吉拉，他說：「那真的很讓身為小孩的我驚豔，因為當時我已經很愛恐龍 之類的東西，但我之所以喜歡哥吉拉和摩斯拉之類的角色，是因為牠們是完整的角色，所以在那些早期的哥吉拉電影中，觀眾透過怪獸的觀點去體驗劇情，牠們有自己的想法，真的讓身為小孩的我受到很大的啟發。」

導演山崎貴也說：「在我小時候，每次有棒球賽轉播因為下雨而取消，電視台就會轉而播放哥吉拉電影，而且它們被稱為墊檔節目。那時候我爸很愛棒球，他總是祈禱能有好天氣，而我則祈禱下雨，這樣我才能看哥吉拉。我第一次觀賞時，我記得那是很嚇人的經驗，但同時我又忍不住深受吸引，最讓我驚訝的是，竟然有人可以靠拍怪獸電影為生，我心想：『這就是我夢寐以求的工作』。」

提起哥吉拉多年來歷久不衰的原因，導演亞當溫高德說：「若拿『哥吉拉-1.0』和『哥吉拉與金剛：新帝國』來看，這兩部片的風格截然不同。我覺得哥吉拉最酷的一點就在這裡，不管是在寓意上或是風格上，哥吉拉的風貌都非常多元，牠所涵蓋的意義和代表性都非常多樣化。」

導演山崎貴同意表示：「牠更是能呼應每部片所拍攝時代的社會風氣，我認為那是哥吉拉長久以來聲勢都能持續不墜的最大原因。我開始時心想：『我想看見恐怖強大的哥吉拉』，當我開始拍片時也忍不住延續這個方向，然而你所提到的昭和時期那個鮮活逗趣的哥吉拉，同樣也是哥吉拉的經典元素，因為亞當你完美傳承了這角色的那一面，我們得以完全朝另一方面發展，結合在一起，我們得以體現哥吉拉這個品牌的多樣性，即便是在當代，所以我們盡可能地去實踐我們各自的職責，我認為這對哥吉拉來說就是最好的。」