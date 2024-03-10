十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

還記得2014年奧斯卡 頒獎典禮上，那張由主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）拍下的「史上最大咖自拍照」嗎？時光如箭，這張曾經造成全球瘋傳的合照已邁入十周年；但紐約郵報（New York Post）日前一篇文章指出，這可能是一張「受了詛咒」的照片？

當時艾倫狄珍妮拿著手機走到觀眾席，與眾明星們拍下了這張「世紀合照」，共有12位明星入鏡，包括梅莉史翠普（Meryl Streep）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）、布萊德彼特 （Brad Pitt）、凱文史貝西（Kevin Spacey）與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等。

該文指出，如今再看這張照片，會發現照片中多位明星似乎都遭遇了多舛的命運，陸續爆出醜聞、離婚等負面消息，甚至事業一蹶不振。

首先，艾倫狄珍妮本人在2020年因為職場霸凌爭議，被趕下主持女王的寶座。

凱文史貝西在2017年被控性侵，隨即被Netflix「紙牌屋」電視劇組解雇，即使纏訟多年後被陪審團裁定無罪，他的事業及名聲已難以挽回。

安潔莉娜裘莉與布萊德彼特陷入無止無盡的離婚官司，雙方互撕家醜畢現；連梅莉史翠普也無法倖免於難，2023年她被爆出，雖然多年來保持模範夫妻形象，但其實她在2017年就已與丈夫唐古莫(Don Gummer)分居。

布萊德利庫柏在2014年後被奧斯卡提名至少十次，但皆空手而返。

曾經是好萊塢女星頂峰的茱莉亞羅勃茲則自2014年以來在票房上接連挫敗，也少有令人驚喜的代表作問世。

順帶一提，艾倫狄珍妮當時拿的三星手機，後來被爆出是置入性行銷：她本人的手機其實是蘋果手機。