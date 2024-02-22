賈永婕疫情期間募4千萬善款 如今剩一成

賈永婕(左)老公王兆杰(右)手機在滑雪過程中遺失，最後竟在大雪中尋獲。圖／摘自臉書

賈永婕在疫情 期間募到超過4千多萬善款，被封「防疫 女神」，後來決定把善念延續，選擇偏鄉兒少心靈救助，但募款超過8個月，數字只有過去的10分之1。這兩天虎媽新聞沸沸揚揚，她也把內容貼到「drama一家人」群組，跟小孩道歉，「媽錯了，從小總吼你們早點睡覺」，讓3個小孩猛翻白眼。

疫情期間賈永婕的行動力曾震驚國人，靠一己之力為各醫院送便當、募到救命機器，當時各界因為感動而踴躍捐款，事後結算超過4千3百萬元，發生許多故事都溫暖人心。解封後賈永婕繼續做善事，她覺得幫忙募物資或餐費的已有許多人在做，於是選了一個比較困難的兒少心靈救助類別，她坦言：「原來真的不容易。」

因為疫情是有急迫性的，而幫忙兒童的輔導是無形而且分多次的。過去募款是用噴的，偏鄉兒少心靈救助至今8個多月，只募到4百多萬，但她沒氣餒，「我給自己的挑戰是，既然做了，就認真做下去，不能中途放棄」。過程中也遇到困難，她寫募款文案時，想寫出真實故事讓人體會，可是寫得太清楚，同鄉的人都會知道是哪一個小孩，「我不能為了募款誤貼標籤傷他們心靈，真的兩難」。