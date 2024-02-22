我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

學區教職員被迫宣示「黑人卓越」 家長狀告教育部

賈永婕疫情期間募4千萬善款 如今剩一成

記者葉君遠／即時報導
賈永婕(左)老公王兆杰(右)手機在滑雪過程中遺失，最後竟在大雪中尋獲。圖／摘自臉書
賈永婕(左)老公王兆杰(右)手機在滑雪過程中遺失，最後竟在大雪中尋獲。圖／摘自臉書

賈永婕在疫情期間募到超過4千多萬善款，被封「防疫女神」，後來決定把善念延續，選擇偏鄉兒少心靈救助，但募款超過8個月，數字只有過去的10分之1。這兩天虎媽新聞沸沸揚揚，她也把內容貼到「drama一家人」群組，跟小孩道歉，「媽錯了，從小總吼你們早點睡覺」，讓3個小孩猛翻白眼。

疫情期間賈永婕的行動力曾震驚國人，靠一己之力為各醫院送便當、募到救命機器，當時各界因為感動而踴躍捐款，事後結算超過4千3百萬元，發生許多故事都溫暖人心。解封後賈永婕繼續做善事，她覺得幫忙募物資或餐費的已有許多人在做，於是選了一個比較困難的兒少心靈救助類別，她坦言：「原來真的不容易。」

因為疫情是有急迫性的，而幫忙兒童的輔導是無形而且分多次的。過去募款是用噴的，偏鄉兒少心靈救助至今8個多月，只募到4百多萬，但她沒氣餒，「我給自己的挑戰是，既然做了，就認真做下去，不能中途放棄」。過程中也遇到困難，她寫募款文案時，想寫出真實故事讓人體會，可是寫得太清楚，同鄉的人都會知道是哪一個小孩，「我不能為了募款誤貼標籤傷他們心靈，真的兩難」。

她過年時帶著全家赴日滑雪也發生神奇的事，老公王兆杰在雪道上拿出手機拍照，放回口袋時意外掉落，兩個小時後才驚覺，因為下著大雪早已覆蓋手機、加上滑雪道極長，王兆杰認為根本大海撈針已放棄，但賈永婕堅持回頭找，利用手機的find my iphone功能定位，沿途像瞎子摸象，強制手機發出叫聲，竟然真的找回來，「手機在雪中很容易因低溫而當機，還好找到時它還在運作」。

賈永婕(右)全家過年赴日滑雪。圖／摘自臉書
賈永婕(右)全家過年赴日滑雪。圖／摘自臉書
賈永婕人美心善，做善事將持之以恆下去。記者葉君遠／攝影
賈永婕人美心善，做善事將持之以恆下去。記者葉君遠／攝影

疫情 低溫 防疫

上一則

獅城第一美女消失15年露面了 離婚3年美成這樣

延伸閱讀

東京同框賈永婕 吳佩慈疑懷5寶

東京同框賈永婕 吳佩慈疑懷5寶
懷了5寶？吳佩慈罕見露面變這樣 生4胎傳身家7.4億美元

懷了5寶？吳佩慈罕見露面變這樣 生4胎傳身家7.4億美元
永恆的少女心

永恆的少女心
鄉親送暖 陳小紅車禍喪生 家屬獲近2萬善款

鄉親送暖 陳小紅車禍喪生 家屬獲近2萬善款

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55

超人氣

更多 >
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
他花7萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏800萬現金」

他花7萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏800萬現金」
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯
「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲