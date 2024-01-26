楊紫、王棣鶴媒體好感度最高 他最被反感

王棣鶴。（取材自微博）

「搜狐娛樂」向70位媒體同行發出問卷，調查採訪過程中有好感或惡感的明星，最後收回59份有效回覆媒體好感度前五名分別是楊紫、王鶴棣、白鹿、田嘉瑞及黃景瑜。此外，大鵬、迪麗熱巴 、龔俊、胡歌 、劉宇寧、倪妮、檀健次、肖戰、許凱、周深、朱一龍等藝人也得到誇讚。

獲得好感度冠軍的是楊紫，被誇專業、敬業、真誠，無懼敏感話題。「在經歷了一整天從早到晚的工作之後，晚上11點多開始採訪，楊紫一進入到採訪中狀態仍然非常好，沒有任何敷衍回答。」

亞軍王鶴棣被誇配合度很高，講話內容又很有梗，毫無偶像包袱，「本人和團隊都非常尊重媒體，採訪提綱幾乎無改動，本人在連續工作了17個小時之後還是狀態滿分。」

季軍白鹿獲讚「既有親和力又有共情力，把大家都處成好閨蜜。」她有次偷偷揮手叫記者，原來是提醒對方拉鍊沒拉好。排名第四的田嘉瑞被讚「體貼」，面對較嬌小的記者，會主動低下頭湊過來，還有一次片廠在山上，他為了在山下的採訪，上山下山來回跑。「很有男友力」的黃景瑜排名好感度第五，看到女工作人員搬採訪用的大型看板，立刻出手相助。