林宥嘉演唱會回憶殺 大咖星光歌手現身 全場聽哭了

林宥嘉（左）演唱會第二天請來黃大煒當嘉賓。記者吳致碩／攝影

從比賽的20歲少年到成為一家之主的中年偶像，林宥嘉「idol」巡迴演唱會安可場第2天是一場回顧典禮，細數16年來的成長與軌跡，嘉賓是當年「超級星光大道 」的評審黃大煒，2人重演16年前在節目中合唱「你把我灌醉」，當時他憑此拿下比賽中的首次滿分，如今的他早已飆出事業高分。

讓林宥嘉一戰成名的「走鋼索的人」前奏響起，比賽回憶襲來，現場萬名歌迷忍不住驚呼，後方螢幕也出現當年珍貴畫面，林宥嘉青澀模樣和此時黃大煒驚喜現身，他是林宥嘉在比賽時期的重要評審，擔任評審期間第一個滿分就是給了林宥嘉，相隔16年再度合體，林宥嘉感謝昔日的導師黃大煒特別前來擔任演唱會嘉賓，讓這次演出更有意義，他說：「謝謝黃大煒老師，他是我人生第一個合唱的歌手，我現在的年紀幾乎是當時的兩倍，很開心他今天跟我站在這個舞台上。」

除了台上，台下也充滿「星光」，昔日戰友盧學叡、許仁杰皆到場，盧學叡笑說和林宥嘉大約5年沒見，是第一次看林宥嘉的演唱會，另外「王子」邱勝翊、楊一展、師妹木木及薄荷水晶也到場朝聖。