我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大風席捲南加 大樹倒塌 卡車、飛機被吹翻

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

「前B嫂」章小蕙成帶貨女王 私下模樣被嫌「就是普通大媽一個」

娛樂新聞組／即時報導
章小蕙的背影被指像「普通大媽一個」。(取材自微博)
章小蕙的背影被指像「普通大媽一個」。(取材自微博)

香港資深藝人鍾鎮濤的前妻「前B嫂」章小蕙，雖然已經60歲了，但依舊皮膚白皙、氣質優雅，被封為「人間富貴花」。近年，章小蕙進攻直播帶貨，她曾用了10分鐘賣了10萬件貨，成績斐然。最近有網友巧遇章小蕙，曝光她「真實模樣」，引發網友熱議。

香港01報導，章小蕙身形一向屬於偏豐滿，但皮膚秀髮保養得宜，推銷起美妝產品極具說服力。不過，近日有網友偶遇章小蕙並拍下照片，只見畫面中的她穿著深色外套搭白色褲、球鞋，打扮相當樸素，與平日充滿女人味的精緻裝扮相差甚遠。

對此，有網友深感驚訝的表示，「就是普通大媽一個，全靠修圖」、「穿着非常隨便唉」、「整個人感覺還是上了年紀，有點胖」。但也有人持不同角度，「等我60有她這髮量髮色，夢裡都笑醒」、「你去找個大媽來修成正章小蕙的樣子我服你」。

據悉，章小蕙是很多人心目中的高顏值性感女神，她曾演過電影「桃色」、「故事無雙」、「這兒是香格里拉」等，讓人留下深刻印象。近年，她專注直播帶貨，並創立自己的美妝品牌，而她的直播帶貨走的是溫柔文藝風，截然不同的風格，被封為「第一代帶貨女王」。

章小蕙轉戰直播帶貨，成績不容小覷。(取材自微博)
章小蕙轉戰直播帶貨，成績不容小覷。(取材自微博)

香港

上一則

葛斯齊爆料大小S有認識的藥頭 法院判他要賠的理由曝光

下一則

裘莉養子怒罵布萊德彼特可怕又卑鄙：讓小孩都嚇到發抖

延伸閱讀

阿里巴巴公布第3季13F報告 持股最多是這家台灣公司

阿里巴巴公布第3季13F報告 持股最多是這家台灣公司
日排核汙水成黑天鵝 日系美妝資生堂產品在中國價格跳水

日排核汙水成黑天鵝 日系美妝資生堂產品在中國價格跳水
明道太狂了 直播6場銷售3000萬美元 單場吸睛800萬人

明道太狂了 直播6場銷售3000萬美元 單場吸睛800萬人
雙11惡戰開打 李佳琦遭各路圍攻 控低價壟斷、賣假貨

雙11惡戰開打 李佳琦遭各路圍攻 控低價壟斷、賣假貨

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
唐禹哲今天被爆出已有私生子。圖／摘自微博

才求婚小13歲富二代 唐禹哲認了有11歲私生子：她知情

2023-11-16 12:48

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
減肥神藥讓她暴瘦42磅 女星：想增重都沒辦法 他們千萬別用

減肥神藥讓她暴瘦42磅 女星：想增重都沒辦法 他們千萬別用