李連杰屢傳健康亮紅燈 露面親自喊話「我還沒死」

李連杰出席大愛心靈講座。(記者王聰賢／攝影)

60歲「功夫皇帝」李連杰 屢傳健康亮紅燈，還多次傳出烏龍死訊，他近日低調來台，今他現身大愛台出席心靈講座，一見到鏡頭，他面帶微笑，不斷雙手合十，有熱情民眾上前想和他合照，身邊工作人員見狀溫柔勸阻，李連杰身形看似消瘦不少，脫鞋時還一度站不穩，旁人趕緊出手攙扶。

李連杰今在台灣出席「超越生死」心靈講座，他一開場便幽默自嘲「我還沒死」，他笑說，有網友虧他「死了那麼多次都沒死」，但其實最近25年來，他都在潛心學習佛法，很多人知道他拍電影，「但不是太多人知道我在努力了解生死是什麼，也因為疫情 ，讓我有契機推出了這本著作」，主持人還好奇問在場聽眾誰看過電影「少林寺」，李連杰急忙阻止「千萬別舉手，會曝露年齡！」笑翻全場，也看出國際巨星幽默的一面。