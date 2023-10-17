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朴敘俊打進好萊塢 宋仲基苦笑認了 「海外試鏡全失敗」

記者陳建嘉／即時報導
宋仲基同時擔任「禍亂：地下秩序」製片、男主角，對該片寄予厚望。圖／摘自IG
宋仲基同時擔任「禍亂：地下秩序」製片、男主角，對該片寄予厚望。圖／摘自IG

宋仲基今年事業、愛情兩得意，自從與英國籍前女星凱蒂閃電結婚並生下一子之後，主演黑幫電影「禍亂：地下秩序」又開出好評，但他近期接受媒體採訪，提到一直想要進攻海外市場，不過他最近受訪時，證實海外試鏡全落選，但他依舊不放棄，宣傳「禍亂」之後會繼續爭取海外演出機會。

宋仲基最近接受南韓電視台「JTBC」專訪，提到自己年紀漸長，當然也有進攻海外的野心，等到新片宣傳結束後，就會繼續前往歐美市場試鏡，「希望這次可以順利試鏡上，到現在為止的試鏡全失敗了」，但他仍想打入國際市場，事實上，去年底他與凱蒂交往時，就被爆出前往英國BBC電視台尋找工作機會，但當時所屬公司未正面證實此事，僅表示宋仲基願意接受不同挑戰。

近年，李政宰、馬東石以及朴敘俊已經紛紛在好萊塢大片演出要角，老牌影后尹汝貞2021年更以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角，宋仲基在亞洲享有高知名度，當然也想進軍海外，外媒「SBS」甚至報導指出，妻子凱蒂也有幫他尋找適合角色，不過他澄清早就想往海外發展，但也不否認凱蒂確實幫了很多忙，也有介紹許多好萊塢的人脈給他。

宋仲基在訪問過程中也分享妻兒近況，並透露兒子的嘴巴很像自己，「真的很多人都這樣跟我說，大概10個人裡面有8個，所以我就更認真盯著小孩的嘴巴，感覺很神奇」，而他也笑稱覺得一切都很不可思議，「感覺糊里糊塗的，我當爸爸了嗎？我有兒子了嗎？還是真的覺得很神奇」，並說自己現在的生活非常幸福。

宋仲基在「禍亂：地下秩序」演出黑幫成員。圖／車庫提供
宋仲基在「禍亂：地下秩序」演出黑幫成員。圖／車庫提供
宋仲基近期積極宣傳「禍亂：地下秩序」。圖／摘自IG
宋仲基近期積極宣傳「禍亂：地下秩序」。圖／摘自IG

宋仲基 好萊塢 奧斯卡獎

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