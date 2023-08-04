一起玩3周…謝霆鋒與16歲長子合體返港 機場罕見同框

謝霆鋒父子打扮密實現身機場。（視頻截圖）

42歲香港藝人謝霆鋒 早前帶著16歲的大兒子謝振軒（Lucas）在澳洲 度假滑雪 ，父子在街上不時遇見路人要求合照，謝霆鋒都有求必應，相當親民。父子日前返港，在機場被媒體拍到難得的同框照。

謝霆鋒帶長子到澳洲滑雪，外界以為他們只是短暫遊玩，沒想到父子倆一玩就是三周，直到8月3日才返回香港。據媒體報導指出，抵港後的他們並沒有同車離去，反而是各自乘坐七人座離去。

據媒體報導指出，謝霆鋒父子打扮密實現身機場，他以一身黑色造型現身，頭戴cap帽及墨鏡，而Lucas則身穿白色運動服裝現身，雖然只有16歲，但乍看之下體格跟身高與爸爸差不多，而且相當有星味。而他亦相當乖巧，全程推著自己的行李，跟隨在爸爸後面，看來家教相當好。

有記者追問Lucas是否已學會滑雪，他表示兒子之前已經學會，問到是否有進步時？他則表明正常，似乎不願透露更多。隨後，二人到達停車場，但父子二人並沒有同車離去，在寒暄幾句之後就各自乘坐七人車離去。