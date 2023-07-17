泰勒絲成史上第1位女歌手 4專輯同時進入告示牌前10名

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）已成為有史以來第一位四張專輯同時擠進告示牌200前十名的女歌手。路透

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）已成為有史以來第一個四張專輯同時擠進告示牌200（Billboard 200）前十名的女歌手，也是達成這個成就的第三人。

衛報報導，泰勒絲新專輯《Speak Now泰勒絲版》首次亮相，便以71萬6,000張銷量空降告示牌200本周榜首，這個數字包含了實體、數位、串流媒體的銷量。這是今年來單周表現最好的專輯，上一張有如此表現的專輯，又是她去年10月發行的《Midnights》。

而且，她另外三張專輯《Midnights》（第五名）、《Lover》（第七名）和《Folklore》（排名第十）都進入這周前十名。泰勒絲因而成為從1963年有紀錄以來首位四張專輯同時進前十名的女歌手，也是自1966年來首位辦到的在世藝術家，當年是美國樂器演奏家Herb Alpert達成如此成就。

另一位則是Prince，他在2016年逝世不久後，同時有五張專輯進入Billboard 200前十名。

泰勒絲的《Speak Now泰勒絲版》如今還成為她第12張登上排行榜第一名的專輯，打破了Barbra Streisand所創下11張第一名專輯的紀錄，成為史上擁有最多張第一名專輯的女歌手。