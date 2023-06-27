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唐綺陽預言：還有更大咖翻車 「爆料停止日」是這一天

記者羅建怡／即時報導
唐綺陽期許500碗一直辦下去，「期待千人千碗，至少要5,000碗。」。圖／500輯攝影團隊提供
唐綺陽期許500碗一直辦下去，「期待千人千碗，至少要5,000碗。」。圖／500輯攝影團隊提供

星座專家唐綺陽今日出席由《500輯》主辦的第一屆「500碗」全台小吃指南頒獎典禮，這也是她在演藝圈性騷事件連環爆後首次露面，媒體集聚齊問，連環爆料到底何時了？她透露，「爆料會到7月1日，不過這波效應會延續3年」；至於是否還有更大咖會翻車，她明確表示，「一定有啊。」

唐綺陽也是第一屆500碗的評審之一，她透露，近期壓力大，都是靠「狂吃炸物」紓壓，「但炸物好吃卻不太健康，所以沒列入選出的10碗名單中」；她也以星座專家角度分析，現在巨蟹在太陽，正是討論美食的好時機；「金牛座喜歡自然食材的美味，而巨蟹則偏好與歷史相關，尤其是與在地文化有關、故鄉的美食。」

她也為台灣小吃發聲，「也許看來不起眼，但憂傷時、需要療癒時，都會想來點吃的，尤其是熟悉的味道，吃了就有力氣活下去。」

記者問到最近性騷事件，她表示，如果是朋友就會關心，「我只能管我自己，更擔心受害者」，「我也是很驚訝的人之一。」

不過唐綺陽也透露，現在如同渾沌的水池，爆料未必全都是真的，「逆行就是司法會調查會介入，真相也會慢慢浮現」。

第一屆「500碗」全台小吃指南得獎名單甫揭曉，評選方式為邀請50位各界名人評審，選出自己最喜歡的10道台灣小吃，唐綺陽選出的名單分別是溫州街蘿蔔絲餅達人、南港老張燒餅店、賴雞蛋蚵仔煎、紅花麻辣鹽水雞通化店、上海老天祿滷味糕餅店、信遠齋燻雞滷味、南京七里香、許記生煎包、上營滷味（永和安平店）、好雞匯鹹水雞（公館旗艦店）等10家。

唐綺陽出席首屆500碗頒獎典禮。圖／500輯攝影團隊提供
唐綺陽出席首屆500碗頒獎典禮。圖／500輯攝影團隊提供

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