我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

起訴書驚人發現 川普擅把密件亂堆廁所、炫耀軍機

謝家華「幸福品牌」所有權爭奪戰 商業夥伴提告家人

向佐學汪小菲喊剝蝦寵妻一輩子 網嗆：半輩子還沒過完

娛樂新聞組╱即時報導
向佐(左)直播時指一生只為郭碧婷剝蝦。（取材自微博）
向佐(左)直播時指一生只為郭碧婷剝蝦。（取材自微博）

汪小菲之後，香港娛樂大亨向華強長子向佐也秀出自己寵妻無極限。日前晚間直播時，向佐特地連線了郭碧婷好友穎兒，還表示「一生只為郭碧婷剝蝦」來秀恩愛，潮品日直播連線郭碧婷好友穎兒談論剝蝦往事，兩人和郭碧婷感情升溫居然都是因為龍蝦，向佐自己吃蝦都是廚師和家人剝好的，但很樂意為了郭碧婷剝蝦，直播間的向佐和大家想像中的完全不同，溫柔紳士談吐教養一流。

綜合媒體報導，郭碧婷2019年與向佐結婚，婚後育有1對子女。豈料，向佐去年婚內出軌證據連環爆，事件爆發後，豪門婚亮紅燈，不過都被婆婆向太給否認。近日向佐開始直播事業，昨（9日）晚間直播時，特地連線了郭碧婷好友穎兒，還表示「一生只為郭碧婷剝蝦」，卻不料網卻曬出過往節目畫面，讓向佐的「剝蝦論」疑似翻車。

網友曬出兩人過去參加實境秀《女兒們的戀愛》時，向佐開始說出郭碧婷喜歡吃的食物，前面說到湯圓、高麗菜時，郭碧婷都大方說喜歡，但提及蝦時，郭碧婷卻表示「我不愛吃蝦的」，讓向佐瞬間有些尷尬，見狀郭碧婷才補了一句「你剝的我愛吃」，才讓向佐又笑了起來。

說到「剝蝦論」，還是讓網友表示剝蝦最經典的還是大S，並讓向佐收斂點，表示「半輩子都還沒過完，一輩子就先別說了」。

大S日前在實境節目「幸福三重奏」中，無意間只吃老公汪小菲剝的蝦子，網友對此反應兩極，有人稱讚汪小菲愛妻無極限，但更多聲浪是批評大S有「公主病」，讓大S和汪小菲無奈回應。只不過當時恩愛無限，現在離婚後，愛恨情仇仍糾纏著。

大S 汪小菲 香港

上一則

52歲李嘉欣同框大8歲親姊 驚人凍齡美貌全曝光

延伸閱讀

汪小菲暴怒後又感性發文：大S是個好人

汪小菲暴怒後又感性發文：大S是個好人
汪小菲又情緒失控 直播遭中斷怒飆髒話罵平台

汪小菲又情緒失控 直播遭中斷怒飆髒話罵平台
怎麼了？汪小菲突公開點名大S 感性發文「她是個好人」

怎麼了？汪小菲突公開點名大S 感性發文「她是個好人」
大S再闢戰場…強制執行汪小菲擔保金 165萬可望先到手

大S再闢戰場…強制執行汪小菲擔保金 165萬可望先到手

熱門新聞

李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12
王力宏(左)跟李靚蕾徹底撕破臉。圖／摘自微博

李靚蕾無預警出手了…王力宏瘦到像竹竿模樣曝光

2023-06-06 18:31

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打