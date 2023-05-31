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任賢齊演唱會暖心插曲 女子現身感謝22年前救命之恩

記者陳宥菘／即時報導
任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽導報）
任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽導報）

歌手任賢齊出道已33年，唱過如《心太軟》、《對折》等許多經典歌曲。近日，任賢齊赴中國遼寧瀋陽舉辦巡迴演唱會，演唱會中的點歌環節，他邀請一位女子點歌，而該名女子竟是22年前被任賢齊救了一命的人，引發網友討論，相關關鍵字更一度衝上微博熱搜榜。

綜合陸媒報導，在任賢齊28日「奇蹟・在路上」巡迴演唱會上，任賢齊點了一名23歲女子點歌，但當女子自我介紹時卻透露，自己已認識任賢齊22年，並秀出照片表示小時候被任賢齊抱過。不僅台上的任賢齊驚呼「真的呀！」，身旁的歌迷朋友也感到十分驚訝。

這名女子接著介紹自己的故事稱，她小時候患有先天性心臟病，但是當時他們家經濟困難，沒有足夠的錢能動手術，而當時任賢齊透過報紙得知了她的故事，便捐錢讓她動了手術。過了22年，這位女子順利長大了，便跟著家人一起來到演唱會跟大家分享這段故事。任賢齊聽了女子的分享後也驚訝說道，「妳長這麼大了！」

女子最後點了歌曲《不要變》，她解釋，「我希望我們兩個之間的愛不要變，人間的大愛也不要變。」演唱會的點歌環節也意外成了當天演唱會的暖心插曲。

這段女子與任賢齊相認的影片在網路上感動不少網友，紛紛留言表示，「看哭了，這個女孩健康長大比什麼都重要」、「好感動，是善良的人和感恩的人雙向奔赴」，並讚任賢齊「不求回報的捐贈，人間大愛」、「永遠的偶像小齊哥」。

而任賢齊也在結束演唱會後於微博分享心情，並回應了該女子，任賢齊寫道，「人生路上的相逢，常常叫人驚嘆、感動。我們彼此的愛與成長，從很遙遠的過去，照進溫暖的當下，也會綿延到未來。這感覺太奇妙了！希望這份愛，不但不要變，還能去到更遠的地方」。

任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽...
任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽導報）

手術 微博 心臟病

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