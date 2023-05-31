18歲學霸嫩照曝光…竟是金曲特別貢獻獎的他

羅大佑(右一)秀出就讀雄中的學生照。圖／大右音樂提供

羅大佑近來推出新歌「月夜愁2023」，除了作為專輯前導曲之外，並要在高雄進行為期兩個月的Long stay生活，不禁想起從13歲到24歲之間的港都生活，預計7月舉辦「回到愛河前——光陰的沙龍」系列講座及在地活動。

面對震盪生命、環境與人類文化的疫情 ，羅大佑第一次對發表創作這件事有了急迫感，表示：「對出版專輯唱片，我一向就沒有急過，能拖就拖。但是這次不行，比如龐貝古城在火山爆發即將被掩埋的那一個剎那，你好歹也要找一個好一點的姿勢，擺一下 Pose，留點『可看性』給後代吧！」於是透過專輯「愛・河・人間」記錄這3年的時刻。