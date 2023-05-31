18歲學霸嫩照曝光…竟是金曲特別貢獻獎的他

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記者林士傑／即時報導
羅大佑(右一)秀出就讀雄中的學生照。圖／大右音樂提供
羅大佑(右一)秀出就讀雄中的學生照。圖／大右音樂提供

羅大佑近來推出新歌「月夜愁2023」，除了作為專輯前導曲之外，並要在高雄進行為期兩個月的Long stay生活，不禁想起從13歲到24歲之間的港都生活，預計7月舉辦「回到愛河前——光陰的沙龍」系列講座及在地活動。

面對震盪生命、環境與人類文化的疫情，羅大佑第一次對發表創作這件事有了急迫感，表示：「對出版專輯唱片，我一向就沒有急過，能拖就拖。但是這次不行，比如龐貝古城在火山爆發即將被掩埋的那一個剎那，你好歹也要找一個好一點的姿勢，擺一下 Pose，留點『可看性』給後代吧！」於是透過專輯「愛・河・人間」記錄這3年的時刻。

「月夜愁2023」改編自1933年發表、鄧雨賢重編平埔族傳統歌謠、周添旺作詞的「月夜愁」，羅大佑特別嵌入民謠搖滾的新編段落，歌曲氛圍進而延伸出現代場景，為原曲人事已非的遺憾補上了「後續」的想像空間，一是「早早死心」的勸世安慰說，二是「月在情還在」的浪漫學，就算再也見不到彼此，每當望見月亮升起，憶起那份美麗約定與感情，心中的回憶和當時的明月從未褪色改變，情純意重，簡單而深摯迷人。

羅大佑宣布回高雄舉辦「回到愛河前——光陰的沙龍」系列講座及在地活動。圖／大右音樂...
羅大佑宣布回高雄舉辦「回到愛河前——光陰的沙龍」系列講座及在地活動。圖／大右音樂提供

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