李坤城妹妹補刀 曝哥哥生活無法自理「叫我回去救他」

李坤城妹妹出面指控林靖恩在哥哥生病時疏於照顧。 圖/擷自李坤城臉書

音樂人李坤城今年4月因大腸癌病逝，家屬曾透過其臉書 帳號分享他生前畫面悼念，不過近日李坤城兒子卻突然出面控訴林靖恩偽造文書、醫院結婚只為搶房產，引發外界譁然！對此，昨（28日）李坤城的妹妹也出面爆料，李坤城生病後「叫我回去救他」。

據《三立新聞網》報導，李坤城妹妹表示，先前還不知道哥哥罹癌，但當時哥哥生病手不能動，看醫生都看不好。哥哥那時生活無法自理卻不是要林靖恩幫忙，反而打電話向她求救，「叫我回去救他」，當時她到哥哥家驚見「（林靖恩）碗沒有洗，衣服也沒洗，垃圾好幾包沒丟」。後來哥哥在醫院住院照護全都是她一肩扛起。她控訴，哥哥後來住院一段時間了，林靖恩還一度不願通知李坤城的兒子，「我哥要通知，但是林靖恩說不要。」此外，她更爆料，林靖恩2月份還故意支開親友偷偷辦理結婚登記。

據《ETtoday》報導，李坤城兒子強調，後來才出面爆料並非為了家產。他解釋，因為父親留下的房子仍有房貸，怕林靖恩無力繳房貸房子被法拍，也擔心林靖恩的精神狀態不穩定，父親收藏的黑膠唱片會被她破壞。目前已交由律師處理。