昔寫真女神慘遭封殺 重登港版「華燈初上」起底黑歷史

趙碩之過去有寫真女神之稱。圖／摘自IG

由王晶監製的香港 TVB「一舞傾城」號稱是港版「華燈初上」，5月15日開播，描述80年代夜總會舞小姐的故事，由於每集都有挑戰電視尺度的裸露鏡頭、狗血劇情，引發觀眾正反兩極評價，最近又出現寫真女神趙碩之客串，她過往往黑歷史也被起底，還曾被電視台封殺。

昔日香港寫真女神趙碩之，因網路上公開自己和已故監製錢國偉的性感照，疑似因此遭到電視台封殺。直到2020年，她才重新返回TVB，客串「愛·回家之開心速遞」等劇集。最新一集中的舞小姐「媚媚」原本由鄧伊婷飾演，但因她在拍攝前被中國判定為確診，拍攝時間又十分緊迫，電視台只好找35歲的趙碩之來頂替。

趙碩之於2006年因拍攝銀行廣告而被發掘，隨後與林建名旗下娛樂公司簽約。2008年開始在TVB拍攝連續劇，第一部劇集「盛裝舞步愛作戰」中飾演女二，聲勢看好。然而，她在劇集播出期間，將自己和錢國偉的性感照放上網，據信因此遭到電視台封殺。