泰勒絲不肯輸 搶在舊愛前高調曬新歡 性格絲毫未變

泰勒絲陷入新戀情，再度被戲稱「無縫接軌」。圖／摘自IG

還在巡迴演出中的泰勒絲，已經迫不及待和傳聞中的新男友—「1975樂團」馬蒂希利高調秀恩愛，馬蒂也數度在泰勒絲的演唱會上出現，彼此交往只差還沒有發布正式聲明。

泰勒絲過去和男友分手後，總是在短時間內，就會又有新歡，彷彿不太需要一個人療傷止痛，被嘲笑「總是無縫接軌」，有點擺脫不了高中女生那種「我先走出情傷就贏了」的心態。

歐美不少網友把泰勒絲形容成「現實生活中的高校女王」，認為她長得俏麗，財產驚人，又有一大堆誓死保護她的親衛隊，幾乎啥都不缺，也早就習慣要風得風、要雨得雨，不喜歡輸的感覺，她雖然現在年紀已過30，心態上卻沒太大的改變。

以往她談戀愛都喜歡鬧得天下皆知，過去幾年與「比利 ‧林恩的中場戰事」英俊小生喬歐文在一起，卻轉趨低調，而且很少發布合照，大家還覺得她已經被喬歐文改變，殊不知，人的本性是很難有太大變化的，她依然是那個各方熟知的，需要大家羨慕嫉妒眼神、一定要事事占上風的小公主。