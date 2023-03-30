金馬影后悼念名導丈夫張毅 哽咽喊「這3年很辛苦」

金馬影后楊惠姍出席「小逃犯」數位修復重映活動，坦言這幾年確實不好過。記者王聰賢／攝影

金馬影后楊惠姍出席經典犯罪電影 「小逃犯」數位修復版重映活動，楊惠姍3年前歷經導演 丈夫張毅 離世，如今她已經慢慢走出傷痛，繼承張毅遺志，經營「琉璃工房」企業，她略帶哽咽表示「這3年不只是張毅導演走了，再加上疫情，每個企業都完全哀鴻遍野，公司確實很辛苦，但我們的凝聚力也更強」。

楊惠姍稱讚張毅不只是傑出的導演，也是很厲害的領導人，「他主導企業營運，我負責創作，我們都很清楚我們要的方向是什麼，如今也只是遵照著繼續往前走」，楊惠姍更感謝公司夥伴也沒有離開，「每個人在美國、上海、香港堅守自己崗位，我們很快整頓好自己的組織」，坦言公司的狀態越來越好。

楊惠姍於1984年一口氣推出大獲好評的「小逃犯」、「玉卿嫂」，最後以首奪金馬影后，由於「小逃犯」全片幾乎都在同一場景裡發生，拍攝時間又短暫，所以特別難拍，「而且故事很緊湊，每個鏡頭都不能夠浪費」，她更盛讚當時還很年輕的李天柱，「他演一個畏罪逃亡的殺人犯，但他內心裡仍是純真、善良的」，楊惠姍說與李天柱的對手戲很多，「我印象最深刻的還是勸說他自首的戲，要他放下手上的槍，那也是媽媽的勇氣吧」。

當年拍「小逃犯」直擊許多社會問題，包括鑰匙兒童、犯罪，楊惠姍也認為這部電影即便擺到現在來看，依舊很符合當下，「對現在的社會來說，有些問題反而越來越大了」。