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「魷魚遊戲」男星控荷蘭麥當勞拒服務他 因他是美國人

噓！星聞／即時報導
男星傑佛瑞朱利亞諾曾在Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」中飾演帶著動物面具的4號VIP貴賓。 （取材自Instagram）
男星傑佛瑞朱利亞諾曾在Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」中飾演帶著動物面具的4號VIP貴賓。 （取材自Instagram）

美國男星傑佛瑞朱利亞諾（Geoffrey Giuliano）曾在Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」中飾演帶著動物面具的4號VIP貴賓。綜合每日郵報、紐約郵報報導，他近日控訴被荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場內麥當勞經理及員工拒絕服務還攻擊他，只因他是美國人。

傑佛瑞告訴每日郵報，跨年夜當天他要從葡萄牙飛往泰國，因為他是糖尿病患者，為維持後續約15小時飛行時間的身體狀況，他在阿姆斯特丹史基浦機場等待中轉航班時先到航站內麥當勞買素食漢堡。他表示，最初一名員工禮貌地引導他排隊，但當他跟兒子在講話時，店經理聽到了他的美國口音後便突然表示不提供服務，傑佛瑞還控訴對方對他進行攻擊。

而在一段公開的影片中，一名傑佛瑞稱是經理的男性看到鏡頭後直向他揮手，傑佛瑞邊錄影邊說出他的情況與需求，並表示因為膝蓋手術坐輪椅，他直說「我只是需要食物而已，因為我有糖尿病」，而當經理出來接近他並再揮手時，傑佛瑞則說道「把你的手拿開，別碰我，這是毆打」，而經理顯然希望他別再拍了，傑佛瑞則說道會向麥當勞投訴。傑佛瑞控訴他會遭無理對待皆因他是美國人，且這並非他首次有這種不愉快的經驗，而他害羞的兒子因此不願再他外出用餐。

而對於傑佛瑞的控訴，麥當勞回應除夕夜當天為晚上8點關閉，傑佛瑞當天在8點後才來，所以無法接單。而他之前的客人因是在8點前下單，所以會完成已下單的內容。麥當勞還稱看過傑佛瑞提供的現場畫面後，認為經理或員工並未對傑佛瑞進行羞辱或任何攻擊。

而據外媒報導，傑佛瑞過往曾惹出叫罵爭議，他曾於5年前在泰國一家超商插隊，還大聲說「我是美國人，我做我想做的，我們是世界霸主。」當時喧囂畫面被拍下，但他聲稱拍他的人是法國狗仔，一直跟蹤他的家人，他的舉動是針對該名狗仔。

麥當勞 糖尿病 泰國

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