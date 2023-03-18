「侏儸紀公園」山姆尼爾自揭曾患血癌 餘生每月要服藥

紐西蘭演員山姆尼爾。資料照片。（Getty Images）

CNN報導，紐西蘭演員山姆尼爾（Sam Neill）在即將出版的回憶錄揭露自己最近跟第三期血癌（stage III blood cancer）戰鬥過，但現在抗癌成功（cancer free）。

今年75歲的山姆．尼爾以「侏儸紀公園」系列電影 的演出最為人所知，根據澳洲 衛報獨家專訪，山姆尼爾是在2022年3月宣傳「侏羅紀世界：統霸天下」期間首度出現淋巴結腫大（swollen glands），很快就被診斷出患有血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤（Angioimmunoblastic T cell lymphoma, AITL）

根據報導，山姆尼爾接受了化療。雖然一開始失敗了，但是他開始服用一種相對新的化療藥物，而且餘生的每個月都將繼續接受治療，「我沒有因此擺脫困境，但我體內沒有癌了」。

Sam Neill: Jurassic Park actor reveals he is being treated for stage-three blood cancer https://t.co/XvOV7PBASS — Guardian news (@guardiannews) 2023年3月17日

山姆尼爾在澳洲衛報長篇專訪表示，「我不能假裝去年沒有經歷過黑暗時刻，但這些黑暗時刻烘托出光明（throw the light into sharp relief），你懂得，讓我感激每一天，非常感激我的所有朋友，很高興還活著」。

山姆尼爾的代表向CNN證實他正在緩解期（remission），並稱現在恢復得很好、回到了工作崗位。根據報導，他2月加入了有限劇集「Apples Never Fall」的拍攝，回憶錄《Did I Ever Tell You This？》則定於21日上市。