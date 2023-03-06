南韓攝理教教主涉性侵 方力申認了女友是受害者

(取自Netflix影片)

NETFLIX近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，內容揭露南韓 4名邪教教主，其中攝理教 教主鄭明析更是被指控誘奸多名女性，他的魔爪除了有南韓女性外，更有香港、台灣等地，就連台灣也曾對他發出通緝令。

77歲的鄭明析過去曾被多位女性指控性侵 ，在紀錄片中香港男星方力申的女友葉萱（Maple Yip）就出面指控，台灣也有不少位高學歷的女性也慘遭魔爪，2008年他在中國被逮後，引渡回南韓受審，遭判刑10年，2018年出獄後在攝理教的地位仍是不可動搖，也再傳出被女信徒指控性侵。

新浪娛樂報導，方力申日前出席活動時承認與葉萱在約會，對女友贊口不絕：「如果你們認識她，你們都會喜歡他。鄰家女孩，很體貼。第一頓飯我帶她去酒店吃午餐，之後她跟我說不用帶她去酒店吃，她最喜歡的就是喫茶餐廳。」

女友Maple曾經所遭受的經歷包括被性侵等，方力申表示二人相識的第一天已經知道：「我曾看過那篇採訪，感到很辛苦…我非常欣賞她的勇敢，遇到一些不公平的事一定要挺身而出，去告發他們。第一眼會覺得很心寒，第二會覺得為什麼你這麼天真，這麼幼稚，但她做的事情可能比我們所有人都更加堅強，看完後會更加珍惜他。很心寒，很心痛，更覺得她聰明。」

方力申。（中通社）

方力申表示會給予Maple空間，因為她將要到南韓出庭：「受害者要再說出件事出來其實是很痛苦的。（會不會陪她？）公開了以後，當然希望可陪伴，但不知道何時。」