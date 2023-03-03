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張學友宣布半年內開個唱 曝這首歌讓他唱到泛淚

聯合新聞網╱即時報導
張學友推出新歌「又十年」。圖／環球音樂提供
張學友推出新歌「又十年」。圖／環球音樂提供

張學友日前親口透露正在籌備演唱會，全球樂迷掀起討論熱潮，但他未鬆口確切時間，最近受訪表示準備好就會公布，並笑說：「不要以為我做過很多次演唱會就可以駕輕就熟，不一樣的演唱會，自然就要面對不同的問題與挑戰。現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會。」

他相隔8年推出國語單曲「又十年」，初次聽到歌曲感動不已，因為歌詞的內容跟他的想法和生活上的改變都很接近，他說：「歌詞中所寫的事會令我想起從前，比如以前會喝酒、會約朋友聚會，現在少了。以前看不開或解決不到的問題，現在都變得沒甚麼大不了。」

張學友對於歌詞中「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我没有關聯」有深刻感觸，他認為：「轟轟烈烈是年輕時才能有的不顧後果的任性，如今回首過往會有種無法挽留的無力感，面對與自己已經無關的不捨時，還是會有點難過。」

「又十年」讓張學友唱到眼泛淚光，是因為有種親身經歷的強烈感觸，但並不認為是歌曲太沉重。只是希望大家要珍惜時間，他認為「好好的過、好好的做就是現在的心態」。一眨眼又是一個10年，這是年輕時從未有的體會，「小時候總覺得時間過得很慢，只想快點長大 ; 更無法理解跟時間競賽的道理 。」等到年紀漸長才明白時間是無情的，不會因為好或不好而停止，就如歌詞寫的「時間它殘忍起來毫無道理可言」，面對時光飛逝，張學友感慨地説「當時間過得越快，你的時間就越少，這是大家都要面對的事實，無限的時間、有限的生命。」

張學友也透露「又十年」本來名為「黃金十年」，連監製歐丁玉都讚好，但張學友還是堅持用「又十年」作歌名，他解釋：「又十年是一句很簡單又常會說出口的話，但對我來說『又十年』是又過了一個十年，是一種對時間快速流逝的感覺。」他充滿感觸說：「在過去這二、三十年每個十年都過得很快，但沒有哪個十年是更重要。」珍惜當下，努力去做自己想做的事，並學著釋懷地看待這件事，即如歌詞最後一句「還能有多少個十年」。

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