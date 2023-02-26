布魯斯威利長女加速辦婚禮 趁老爸還未失智

布魯斯威利患有「額顳葉失智症」，家人珍惜他情況還沒更惡化的一分一秒。（路透資料照片）

昔日在銀幕上怎麼打都「很難死」的「終極警探」布魯斯威利 ，由於罹患「額顳葉失智 症」，目前尚無法醫治，家人都擔心他的情況會迅速惡化，雖然他自己努力不想讓病情加重，親友們也開始在做各種準備，他和黛咪摩兒所生的長女露瑪儘管已懷了和男友德瑞克愛的結晶，還是加速籌備婚禮中，希望盡快舉行，才能夠父親牽著自己的手走進禮堂。

歐美習俗，婚禮是新娘人生中最重要的一天，因此由女方主辦，相關費用也是女方來支付，大部分的女孩都會由父親牽著她們走進禮堂，把手交到往後要跟她過一輩子的新郎手上，34歲的露瑪自然也期待父親布魯斯可以在婚禮上完成這個任務，所以不能拖到布魯斯的健康變得更差、連婚禮都無法參加，甚至記不起來的時候才舉行，她不得不一面養胎一面耗費心思規畫婚禮，固然辛苦，卻也覺得很值得。