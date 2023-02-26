我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘一人

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

布魯斯威利長女加速辦婚禮 趁老爸還未失智

記者蘇詠智／即時報導
布魯斯威利患有「額顳葉失智症」，家人珍惜他情況還沒更惡化的一分一秒。（路透資料照片）
布魯斯威利患有「額顳葉失智症」，家人珍惜他情況還沒更惡化的一分一秒。（路透資料照片）

昔日在銀幕上怎麼打都「很難死」的「終極警探」布魯斯威利，由於罹患「額顳葉失智症」，目前尚無法醫治，家人都擔心他的情況會迅速惡化，雖然他自己努力不想讓病情加重，親友們也開始在做各種準備，他和黛咪摩兒所生的長女露瑪儘管已懷了和男友德瑞克愛的結晶，還是加速籌備婚禮中，希望盡快舉行，才能夠父親牽著自己的手走進禮堂。

歐美習俗，婚禮是新娘人生中最重要的一天，因此由女方主辦，相關費用也是女方來支付，大部分的女孩都會由父親牽著她們走進禮堂，把手交到往後要跟她過一輩子的新郎手上，34歲的露瑪自然也期待父親布魯斯可以在婚禮上完成這個任務，所以不能拖到布魯斯的健康變得更差、連婚禮都無法參加，甚至記不起來的時候才舉行，她不得不一面養胎一面耗費心思規畫婚禮，固然辛苦，卻也覺得很值得。

對於布魯斯來說，想辦法在露瑪出嫁前保持健康、好親手將女兒交給女婿，也讓他有對抗病魔的企圖心，並不是壞事。雖然這場本來會受到矚目的星二代婚禮，因為這些讓人無奈的原因，必須加緊腳步，布魯斯的家人還是珍惜他情況沒有變得太差的一分一秒，露瑪的婚禮應該能讓他們多少開心一點，暫時從布魯斯的失智陰影中稍稍喘口氣。

露瑪威利據傳加緊籌辦婚禮，希望父親還能順利參與。（路透資料照片）
露瑪威利據傳加緊籌辦婚禮，希望父親還能順利參與。（路透資料照片）
布魯斯威利（左）和大女兒露瑪感情很好。（歐新社資料照片）
布魯斯威利（左）和大女兒露瑪感情很好。（歐新社資料照片）

失智 布魯斯威利

上一則

劉亞仁毒癮超大 1年打73次牛奶針 總劑量高達4400毫升

延伸閱讀

黛咪摩兒纏著阿湯哥喊再合作 被指別有用心

黛咪摩兒纏著阿湯哥喊再合作 被指別有用心
布魯斯威利罹患的「額顳葉失智症」 嚴重患者恐變啞巴

布魯斯威利罹患的「額顳葉失智症」 嚴重患者恐變啞巴
布魯斯威利失智沒得醫 「雙面嬌娃」72歲女主角更堪憂

布魯斯威利失智沒得醫 「雙面嬌娃」72歲女主角更堪憂
黛咪摩兒纏著湯姆克魯斯想再合作 別有用心？

黛咪摩兒纏著湯姆克魯斯想再合作 別有用心？

熱門新聞

中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41

超人氣

更多 >
港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨

港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解
真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整