AI代理翻轉CPU與GPU配置比 美CPU概念股大漲

超微（AMD）股價24日收盤上漲13.91%，報347.81美元。（路透）

代理式AI興起，讓伺服器中中央處理器（CPU）對繪圖處理器（GPU）的配置比例產生巨大變化，推升資料中心對CPU的需求，正在重塑AI市場。這場「CPU復興」帶動CPU概念股股票飆漲。周五（24日）美股 收盤時，英特爾 （Intel）漲逾23%，超微 （AMD）、安謀（Arm）漲幅分別接近14%、15%。

Evercore ISI分析師利佩西斯（Mark Lipacis）在給客戶的最新報告中指出，不斷演進的AI工作負荷，正在開啟「CPU復興」。他認為，在「可預見的未來」，CPU的成長速度將超越GPU，因為代理式AI的工作負荷需要更高的CPU對GPU配置比例。

CPU是電腦與伺服器的主要處理器，負責一般運算任務。GPU則是一直是AI訓練主要使用的晶片，專為平行運算設計。英特爾是CPU大廠，超微同時生產資料中心與個人電腦所需的CPU與GPU，而安謀則設計CPU架構並授權給晶片製造商使用。

利佩西斯說，過去用於大型語言模型（LLM）訓練與聊天應用的AI環境中，通常需要每4到8顆GPU搭配1顆CPU。近期，在LLM訓練後的強化學習階段進行微調時，CPU對GPU的配置比已接近每2顆GPU就需要配1顆CPU。

Northland分析師李察（Gus Richard）也表示，在不同AI應用中，CPU與GPU的配置比例正出現顯著變化。這個配置比，由訓練階段時的1:8，轉變為推論階段時的1:4，再到代理式AI（AI代理）的1:2。比例變化代表了伺服器的CPU需求急速成長。

利佩西斯強調，他與約20位AI工程師的討論後，對於「CPU復興」的論點更具信心。他說：「展望未來，我們諮詢的專家相信，代理式AI工作負荷，將需要把CPU對GPU配置比，再變成從1:2到10:1之間不等的配置。」

因為代理式AI的資料處理流程中，需要高度運用CPU，在加速器之間進行記憶體管理、搜尋、過濾、分配、排程、控制等眾多任務的統合協調。

加拿大皇家銀行（RBC Capital）分析師帕朱里（Srini Pajjuri）預估，隨著AI代理的發展，伺服器CPU的需求將持續超過供應，且這樣的趨勢可能持續到2027年。

周五美股CPU股狂漲，即是起因於23日盤後英特爾公布亮麗財報，顯示公司受惠於伺服器CPU的強勁需求。分析師說，新出現的動能反映出AI基礎設施需求趨勢，新一代AI工作負荷明顯需要更多CPU算力。

利佩西斯特別看好安謀，認為安謀長期而言會是最大受益者。安謀上個月推出首款AI資料中心CPU：Arm AGI CPU，是顆專為代理式AI工作負荷設計的晶片。利佩西斯訪談的大多數AI工程師認為，安謀的產品具有更低功耗、更佳效能，以及更高客製化能力等優勢。這些均有利公司自超微和英特爾手中搶下市占。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）的看法就沒那麼樂觀，他的觀察是，由於沒辦法充足供應，CPU製造商可能難以完全把握商機。他對英特爾、超微的股票投資評級均為中立。