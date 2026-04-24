英特爾上季3大產品事業全面翻轉 股價盤後狂衝26%

英特爾（Intel）上季獲利與營收、以及本季財測都優於市場預期，資料中心與人工智慧（AI）、個人電腦（PC）及晶圓代工等三大產品事業表現都超乎預期，14A與18A製程進展更「超前預期」，激勵股價盤後狂衝逾26%。路透

美國晶片大廠英特爾 （Intel）上季獲利與營收、以及本季財測都優於市場預期，而且資料中心與人工智慧（AI）、個人電腦（PC）及晶圓代工等三大產品事業表現都超乎預期，AI表現尤其亮眼，14A與18A製程進展更「超前預期」，凸顯執行長陳立武 扭轉頹勢有成，激勵股價盤後狂衝逾26%，有望超越達康泡沫時期的歷史高點。

英特爾上季淨損37億美元，但主要受一次性的費用影響，經調整的淨利則為15億美元，每股純則為0.29美元，營收年增7.2%至135.8億美元，經調整後毛利率為41%，都超越華爾街 預期。

英特爾預估本季營收將介於138億-148億美元，以中位數計算為年比成長11%，經調整每股純益約0.2美元，都遠高於市場預期。

AI事業表現超搶眼

上季資料中心與AI事業表現尤其亮眼，營收成長22%到50.5億美元，反映伺服器中央處理器（CPU）需求強勁。

陳立武說，「下一波AI將讓智慧更靠近終端用戶，從基礎模型、到推論、到代理」，「這項改變正大幅提振英特爾CPU、晶圓及先進封裝的需求」，並預期AI系統的處理器將維持強勁，正「超聚焦於」提高產量，「需求很龐大，我們非常努力和我們的團隊確保我們能滿足客戶需求，但我們供應還是不構，因為客戶的需求一直增加」，

他也表示，「過去幾年來，高效運算的題材幾乎都繞著繪圖處理器（GPU）轉」，「最近幾個月來，我們看到了CPU再度確立為AI時代不可或缺基石的地位」，「在推論層面，不管是在編排、控制平面，或管理所有不同（AI）代理的數據上，CPU的效率都高出許多，過去CPU與GPU的比例是1:8，現在是1:4，我認為未來CPU與GPU的比例可能走向持平，甚至更高」。

他說，英特爾的重大優勢在於還擁有先進封裝、晶圓代工等事業，能迅速服務客戶的不同工作負載。

英特爾的PC事業也展現韌性，上季客戶運算事業群營收成長1.3%到77.3億美元，高於預估，並且預期PC市場今年上半年將「相對健全」，只是記憶體晶片上漲可能衝擊下半年的需求。

晶圓代工事業好轉

晶圓代工事業營收跳增16%到54億美元，也高於預估，營業損失縮小到24億美元，因18A、Intel 3及Intel 4製程的良率提高、推升毛利率。英特爾表示，18A和14A製程「進展都超前預期」，18A製程良率已達成內部目標，14A在類似階段的良率也高於18A。

陳立武表示，已針對14A製程和多家客戶密切互動，但除非客戶希望宣布，否則不打算公布客戶。財務長辛斯納（David Zinsner）表示，晶圓代工事業的外部客戶訊號，應該會在今年下半年和明年初更明確。

不過，全球首富馬斯克已宣布將採用英特爾的14A製程。陳立武說，「我和伊隆（馬斯克的名字）都相信，全球半導體供應跟不上需求的快速成長，我們共享這個願景，也將一起大量學習、探索製程和製造的創新方式」。

同時，英特爾正擴大組裝與測試產能，以支持客戶承諾的需求，預估在2027年開始轉化為營收。財務長辛斯納（David Zinsner）表示，將擴大生產新設備的支出，今年資本支出將和去年持平，而非先前預估的減少。

辛斯納也審慎提醒，英特爾與整體晶片業都感受到記憶體、晶圓及其他關鍵供應受限的壓力。